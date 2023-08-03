'Что бы не делал враг, украинская сила доминирует': Зеленский сообщил последние новости с фронта. Видео

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по всем направлениям фронта на востоке и юге нашей страны проходят жестокие бои. Оккупационная армия России пытается всеми силами остановленное контрнаступление Сил обороны Украины, но что бы не делал враг, украинская сила доминирует.

Видео дня

Об этом глава государства сказал в обращении в конце 526-го дня войны. Видео обнародовала пресс-служба президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Штурмы очень жестокие. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское, Авдеевское направления, южные направления – везде непросто. Но что бы не делал враг, именно украинская сила доминирует. И я благодарю за это каждого и каждую на фронте!" – подчеркнул Зеленский.

Отдельно он отметил бойцов 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, воюющих на Мелитопольском направлении, а также воинов Измаильского пограничного отряда, вместе с морскими подразделениями противодействующих российским атакам "шахедами".

Президент отметил, что в целом террористы уже запустили против Украины по меньшей мере 1961 "шахед", и значительную часть удалось сбить, однако, к сожалению, не все. Ввиду этого Украина ежедневно ведет работу для получения больше систем ПВО.

"В частности, это задача для каждого нашего посла, всех представителей и представительниц Украины. Все должны работать на победу, на защиту жизни и людей и защиту нашей прекрасной Украины! Мы обязательно победим", – подчеркнул он.

Глава государства сообщил, что в этот день провел множество совещаний. В частности, относительно Крымской платформы – содержание саммита, международное присутствие на саммите, его влияние на нашу возможность давить постоянно для освобождения Крыма.

Украина готовит не только саммит Крымской платформы на уровне лидеров в августе, но и парламентское измерение Крымской платформы, которое состоится осенью.

На Закарпатье президент, а также другие чиновники, провели совещания с послами Украины. В них участвовали главнокомандующий ВСУ, командующий Воздушными силами, командующий ВМС, руководитель внешней разведки, секретарь СНБО, глава правительства, главы ведомств.

"Важно, чтобы послы Украины были максимально в деталях, в материале по каждой потребности Украины. Оружие, техника, снаряды, финансы, конкретные политические решения… Спасибо всем, кто был активным на этом совещании на Закарпатье, спасибо Закарпатье тебе за такой прием", – подытожил Зеленский.

Также были доклады главы СБУ Василия Малюка и главы МВД Игоря Клименко по поводу проверки "военкомов". По словам президента, проверка выявляет множество злоупотреблений, "откровенно отвратительных".

"Вывод очевиден: в системе комплектования нужны люди, которые понимают, что такое ценность защиты Украины. Ценность, а не цена решений. В "военкоматах" должны работать люди, которые видели войну, прошли ее. Есть те, кто, к сожалению, потерял конечности, но не потерял достоинство и не потерял Украину. Спасибо им", – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ рассказали, что на 526-е сутки войны Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы, а также сдерживают противника на Марьинском и Бахмутском направлениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!