Продолжаются бои оборонительного характера под Бахмутом и наступление ВСУ на юге: произошло около 30 боевых столкновений – Генштаб

На 526-е сутки войны Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы, а также сдерживают противника на Марьинском и Бахмутском направлениях. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованном вечером 3 августа. Как отмечается, на Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского.

Враг нанес авиаудары в районе населенных пунктов Часов Яр, Ивановское и Дружба, от артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Раздоловка, Марково, Богдановка, Ивановское, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиаудар в районе Авдеевки. Атаковал севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского Донецкой области, безуспешно. Артиллерийским обстрелам подверглись Степовое, Ласточкино, Авдеевка и Первомайское.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Марьинки. Враг нанес авиаудары вблизи Красногоровки и Марьинки, осуществил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Макаровки и села Ровнополь, предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись Времовка, Ровнополь, Новоселки Донецкой области.