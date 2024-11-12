'Чуда не произошло': в боях за Украину погиб 33-летний защитник с Одесщины, которого считали пропавшим без вести. Фото

В родной дом в Одесскую область на щите возвращается погибший воин Александр Кожокар. Он больше года считался пропавшим без вести после ожесточенного боя против оккупантов на Запорожье.

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Защитнику навеки осталось 33 года. О потере сообщила Петропавловская объединенная территориальная громада Белгород-Днестровского района.

Кожокар Александр Борисович родился 21 октября 1990 года в простой сельской семье учительницы и фермера. Как и все, ходил в школу, затем окончил автодорожный техникум. Работал строителем в Одессе вместе со страшным братом.

"После начала полномасштабного вторжения мужчина вернулся в родительский дом, помогал по хозяйству, однако сердце его было неспокойным. 9 сентября 2023 года он сказал маме, что больше не может так жить, и отправился добровольно в военкомат. Уже через три дня мужчину мобилизовали в ряды ВСУ и отправили в учебный центр. После прохождения учебы он отправился на Запорожское направление", – пишет интернет-издание "Махала".

Во время выполнения боевого задания 4 ноября 2023 года Александр получил ранение в бою возле населенного пункта Вербовое Пологовского района. Побратимы пытались эвакуировать его, но в это время украинских воинов повторно накрыл вражеский огонь, впоследствии населенный пункт был оккупирован российской армией.

Побратимы рассказывали матери, что в последний раз видели Александра раненым, но живым, поэтому все это время – круглый год – семья жила в надежде, что их сын находится в плену.

"Но чуда не произошло… В июне этого года между Украиной и Россией прошел обмен телами погибших защитников. Вместе с Александром был его военный билет, поэтому специалистам удалось быстро установить личность воина и после проведения ДНК-теста наихудшее ожидание подтвердилось", – говорится в сообщении.

В вечной скорби остались родители, брат, близкие друзья и знакомые воина. Свою семью он создать не успел. Защитника похоронят в родном селе в ближайшее время. О дате и месте прощания землякам скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, на Торецком направлении фронта во время выполнения боевого задания погиб "азовец" Сергей Соколов из Одесской области. В свои 22 года лейтенант с позывным "Леброн" командовал гранатометным взводом.

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