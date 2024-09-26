'Чудом остался жив': жители Запорожья, возле домов которых упали бомбы, рассказали о вражеской атаке. Видео

Жители частных домов в Запорожье, разрушенных вследствие ночной атаки России КАБами, говорят, что чудом остались живы. Сейчас известно о девяти раненых, два человека госпитализированы.

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О пережитом владельцы домов рассказали "Радио Свобода". Бомбы упали совсем рядом, оставив воронки, изувечив строения и авто.

"Мог бы остаться разорван. Остался чудом жив. Это, наверное, моя мать покойная бережет... Тяжело это. Мы были в комнате, жену успокаивал – и в этот момент прилетает. Буквально это все секунды, раз – и все. "Ушла" одна комната, в которой моя мать жила. А я мог на кухне быть или в спальне, или в зале, где угодно. Я именно туда пошел. Вот и все", – рассказал один из жителей.

Другой мужчина говорит: на момент обстрела готовились ко сну с женой.

"Прилетело, бахнуло и все. И имеем то, что имеем", – сказал он.

Всего ночью оккупанты нанесли 424 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области, в частности, восемь – по Запорожью.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ в ночь на 26 сентября совершили пять авиаударов КАБами по Запорожью и Запорожскому району. Под ударами была гражданская инфраструктура, девять человек получили ранения.

В воскресенье, 22 сентября Россия впервые атаковала Запорожье КАБами. Тогда ранения получили 22 человека.

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