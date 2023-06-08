'Чудом выжили': главный раввин Украины попал под обстрел оккупантов в Херсоне. Видео

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман попал под обстрел российских оккупантов в Херсоне во время спасения пострадавших от наводнения. Он как раз снимал видео для своих соцсетей, когда началась атака.

Видео дня

Соответствующие кадры опубликовали Telegram-каналы. На них видно, как сам Асман и все вокруг упали на землю, спасаясь от очередного военного преступления путинской армии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я в Херсоне, плыли за людьми – чудом выжили!" – отметил в соцсети раввин.

Напомним: 8 июня оккупанты открыли огонь по Херсону и Херсонскому району. Это произошло в то время, когда в регионе идет эвакуация мирного населения из подтопленных населенных пунктов после подрыва Каховской ГЭС. В результате атаки есть раненые и по меньшей мере один погибший.

Также в этот день в Херсоне побывал президент Украины Владимир Зеленский. Под удар попал в том числе и подтопленный район города, через который проходит эвакуация.

Правоохранительные органы начали досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украина и ООН договорились об эвакуации мирных жителей с левого берега Херсонской области. Страна-террорист Россия должна предоставить гарантии безопасности;

– Украинский Красный Крест попытался оправдаться в ответ на обвинения в бездействии после подрыва Каховской ГЭС. В организации заявили, что у них нет доступа к оккупированным территориям для обеспечения помощи пострадавшему населению.

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