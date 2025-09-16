'Чудом выжили': жительница Запорожья рассказала о вражеской атаке и спасении соседей. Видео

В ночь на 16 сентября Запорожье снова пережило мощный вражеский обстрел. Снаряды повредили жилые дома, а в одном из дворов вспыхнул пожар.

Местные жители самостоятельно пытались спасать соседей еще до приезда спасателей. Об этом журналистам рассказала очевидица событий Юлия.

"Я набрала полицию, чтобы они прислали спасателей, а муж пошел тушить пожар, потому что другого выхода не было. Надо было спасать соседей. Потом начались новые обстрелы, и он забежал к нам с ребенком", – вспоминает женщина.

По ее словам, взрывы были настолько сильными, что семья не знала, куда прятаться. В подвал спуститься не было возможности, а пожар быстро разрастался.

"Я еще раз набрала ГСЧС, потому что был очень-очень сильный пожар. Мы думали, что все сгорит. Считаю, что чудом выжили, потому что не спали в тот момент. Сначала послышался взрыв, а потом увидели, что у соседей пылает", – говорит Юлия.

От ударной волны пострадали сразу несколько домов. Сначала люди подумали, что выбило только окна, но впоследствии стало понятно, что разрушений гораздо больше.

Что предшествовало

В ночь на 16 сентября войска Российской Федерации ударили по Запорожью. Произошли разрушения и пожары, ранены, по предварительной информации, 18 гражданских, один человек погиб.

Пострадавшие дети – девочки 4 и 17 лет, которых доставили в больницу с множественными осколочными ранениями, находятся в реанимации. Их состояние тяжелое, но стабильное. Младшую пострадавшую впереди еще ждут операции.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 15 сентября военные российской армии атаковали Запорожскую область, в результате чего произошли разрушения и обесточивание населенных пунктов.

