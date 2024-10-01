'Чувствуется на разных направлениях': в России пожаловались на 'снарядный голод' после 'бавовны' на складах. Видео

Российские оккупанты на фронте начали ощущать снарядный голод. Это, вероятно, стало последствием недавних эффективных ударов Сил обороны по военным арсеналам РФ.

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Российское командование вернулось к практике установки лимитов на использование снарядов, а оккупантов зачастую гонят в штурмы без артиллерийской поддержки. На дефицит снарядов пожаловался российский оккупант и пропагандист Егор Гузенко, называющий себя "Тринадцатым".

Военный преступник очень озаботился вопросом снарядного голода во "второй армии мира".

"Ребята, еще хотелось бы поднять очень важный вопрос снарядного голода в войсках. Это не, скажем так, не как-то локально там где-то, а вот это сейчас ощущается на разных направлениях. И набирает это нездоровую тенденцию – опять по всяким преступным лимитам, по которым на рыбалку можно чисто съездить, а не штурмовать там какие-нибудь населённики. То есть штурмовать идите, артиллерийского огня х*й. Ну так же не должно быть, ребята", – причитает Гузенко.

Он признал, что проблема усугубилась после уничтожения украинскими войсками арсеналов в Тверской области и Краснодарском крае РФ. При этом Гузенко искренне недоумевает, куда же деваются снаряды, которые производятся на российских предприятиях.

"Причём заводы работают каждый день. Да, склады х*хлы уничтожают. Мы все видим большие, как вот в Тихорецке пылало там трое суток или сколько там взрывалось, людей эвакуировали. И также другие склады и арсеналы, которые х*хлы уничтожают. Это всё, конечно, очень нехорошо и плохо, но заводы же работают. Куда идут эти боеприпасы? Почему их мало?" – задался вопросом "Тринадцатый".

В частности, по его словам, нехватка снарядов ощущается на направлениях, где оккупанты наиболее активно штурмуют.

"Те направления, на которых сейчас идут активные штурмовые действия, там ощущается снарядный голод в виде лимитов идиотских и так далее. Объяснение этому на сегодняшний день я могу найти, что х*хлы уничтожили какую-то часть складов и так далее. Но подождите, если так случилось и даже уничтожили х*хлы часть складов, это же не значит, что у нас заводы вдруг встали. Заводы работают каждый день, день и ночь. Эти боеприпасы же куда-то идут", – говорит он.

Гузенко отметил проблемы со снарядами у 98 дивизии ВДВ, которая наступает в районе Часова Яра: для оккупантов установили лимиты в использовании боеприпасов. И это подразделение не единственное.

"Ещё у ряда подразделений, я, ну, не буду называть, потому что их много, не будем говорить о конкретике, но такие проблемы на сегодняшний день набирают массовый оборот", – добавил он.

Напомним, ранее на росТВ похвастались, что Угледар уничтожают оккупанты из Забайкалья. По словам депутата госдумы Андрея Гурулева, "это забайкальцы наши радостно разбирают Угледар по частям! Во всех чатах Забайкальского края люди радуются!".