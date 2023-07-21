ЧВК 'Вагнер' бросила прямой вызов Путину: разведка Британии дала прогноз, что будет с наемниками

ЧВК "Вагнер", основателем которой является Евгений Пригожин, бросила прямой вызов российскому диктатору Владимиру Путину. Теперь вербовку россиян в ряды "вагнеровцев" взяло на себя минобороны России.

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Об этом сообщает разведка Британии. По их данным, в ближайшие дни "Вагнер", вероятно, освободит последних заключенных-рекрутов от их обязательной службы.

Его схема вербовки в тюрьмах под названием "Проект К" достигла пика в начале 2023 года, и по ней служило не менее 40 000 человек.

Значительное число ныне помилованных осужденных, скорее всего, примут предложение продолжать работать с "Вагнером" в качестве профессиональных боевиков. Между тем, Минобороны России взяло на себя вербовку Вагнера из тюрем.

С одной стороны, солдаты, предоставленные в рамках "Проекта К", позволили России захватить Бахмут. В то же время, проект превратил "Вагнер" в организацию, которая в прошлом месяце бросила прямой вызов авторитету Путина. Это также один из самых кровавых эпизодов в современной военной истории: за несколько месяцев было убито до 20 000 заключенных-новобранцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По оценке мониторингового проекта "Белорусские Гаюн", за последние дни в Беларусь прибыло по меньшей мере шесть колонн ЧВК "Вагнер". На территории республики уже находятся более 2500 наемников незаконного вооруженного формирования.

Боевики террористической организации ЧВК "Вагнер" начали обучение личного состава Вооруженных сил Беларуси. В частности, обучение у экстрадированных преступников проходят белорусские спецназовцы.

Также наемники российского ЧПК "Вагнер", переброшенные в Беларусь, начали тренировать местную территориальную оборону. Занятия они проводят под Осиповичами примерно в 200 километрах от границы с Украиной.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что "вагнеровцы" не представляют угрозы для Украины по направлению Беларуси. В то же время признал, что ситуация может измениться в будущем.

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