ЧВК 'Вагнер' начала отвод с некоторых позиций в районе Бахмута: разведка Британии объяснила происходящее. Карта

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что наемники начали отход с некоторых позиций в районе города Бахмут Донецкой области. Боевики ЧВК якобы должны передать захваченные позиции минобороны РФ до 1 июня 2023 года.

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Оккупанты совершают перегруппировку для того, чтобы не попасть в котел в Бахмуте. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

Стоит отметить, что в министерстве обороны Украины также подтвердили ротацию ЧВК "Вагнер" на окраинах города Бахмут. По состоянию на 24 мая боевики террористической организации "ДНР", вероятно, вошли в город, чтобы начать операции по зачистке.

Также в британской разведке сообщили, что подразделения 31-й бригады Воздушно-десантных войск России, вероятно, выдвинулись из района Сватово – Кременная для усиления флангов Бахмута.

В то же время по состоянию на 16 мая украинские военнослужащие заняли 20 квадратных километров на флангах Бахмута. В разведке Великобритании предполагают, что ротация ЧВК "Вагнер", вероятно, будет продолжаться в контролируемых фазах, чтобы предотвратить попадание в котел вокруг Бахмута.

При этом в разведке уверены, что несмотря на вражду главаря "вагнеровцев" Пригожина с минобороны России, наемники, вероятно, будут использоваться для дальнейших наступательных операций на Донбассе после переформирования своих сил.

Напомним, в районе Бахмута наблюдается снижение темпов российских наступательных операций. Вооруженные силы Украины могут начать на этом направлении новую фазу операций и усложнить запланированную российскую операцию по передаче в городе позиций ЧВК "Вагнер" регулярным войскам.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что российская ЧВК "Вагнер" действительно вывела своих наемников из пригорода Бахмута на Донетчине. Однако туда им на замену подошли подразделения ВС РФ, а в самом городе до сих пор находятся "вагнеровцы".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои между российскими захватчиками и Вооруженными силами Украины. Наши защитники местами продвигаются вперед, занимая позиции войск РФ.

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