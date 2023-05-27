ВСУ могут начать новую фазу операций вокруг Бахмута, оккупантам грозит 'ловушка' – ISW

В районе Бахмута наблюдается снижение темпов российских наступательных операций. Вооруженные силы Украины могут начать на этом направлении новую фазу операций и усложнить запланированную российскую операцию по передаче в городе позиций ЧВК "Вагнер" регулярным войскам.

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Об этом сказано в аналитике американского Института изучения войны (ISW) на 26 мая. Отмечается, что согласно сообщениям российских военных блогеров, украинские силы провели успешные контратаки в районе Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута) и Клищевки (7 км к юго-западу от Бахмута), что вынудило подразделения "вагнеровцев" отступить на километр от ранее занимаемых позиций в этом районе.

Также утверждается, что украинские силы захватили возвышенности вдоль трассы E40 (Бахмут — Славянск) возле Орехово-Васильевки, и что в этом районе продолжаются бои. При этом украинские силы продвинулись в сторону Клищевки и пересекли канал Северский Донец, возможно, угрожая окружить населенный пункт и вынудить российские войска отступить на восток.

Согласно оценкам ISW, российские силы могут столкнуться с трудностями при попытке сменить подразделения "Вагнера" в Бахмуте – задачу им усложнят успешные ограниченные и локальные украинские контратаки.

"Снижение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута и сообщения о продолжающейся операции по оказанию помощи на месте, вероятно, еще больше дают украинским силам в этом районе инициативу начать новую фазу операций вокруг города, если они того пожелают", – считают аналитики ISW.

Напомним: командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои между российскими захватчиками и Вооруженными силами Украины. Наши защитники местами продвигаются вперед, занимая позиции войск РФ.

Во время одной из операций ликвидация захватчиков стала возможна благодаря слаженной работе двух штурмовых групп 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Нацгвардии сообщили, что украинские военнослужащие продолжают развивать успех на флангах Бахмута. Защитники страны продвигаются на север и юг от разрушенного российскими оккупантами города;

– в Минобороны Украины 25 мая сообщили, что российская ЧВК "Вагнер" действительно вывела своих наемников из пригорода Бахмута на Донетчине. Однако туда им на замену подошли подразделения ВС РФ, а в самом городе до сих пор находятся "вагнеровцы".

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