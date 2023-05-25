В Минобороны рассказали, зафиксирован ли вывод ЧВК 'Вагнер' из Бахмута. Карта боев

Российская частная военная кампания "Вагнер" действительно вывела своих наемников из пригорода Бахмута на Донетчине. Однако туда им на замену подошли подразделения ВС РФ, а в самом городе до сих пор находятся "вагнеровцы".

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О ситуации по состоянию на 25 мая рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале. Она отметила, что восток остается эпицентром боевых действий на украинском фронте.

По ее совам, ныне оккупанты осуществляют наступления на нескольких направлениях – Авдеевском, Марьинском, Лиманском, Купянском и Бахмутском.

На первых двух защитники отбили вражеские атаки. Наступательные действия армии РФ там безуспешны.

На Лиманском направлении, говорит Маляр, накануне оккупанты взяли так называемую паузу и не шли в наступления.

В то время как на Купянском и сейчас продолжаются бои. Там войска РФ атакуют и несут потери в попытках захватить плацдарм для своего дальнейшего продвижения.

"На Бахмутском направлении артиллерийскими обстрелами враг пытается остановить наше продвижение по флангам. Сейчас подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления", – рассказала представитель Минобороны.

Она добавила, что в пригороде города-крепости агрессор действительно заменил подразделения ЧВК "Вагнер" на регулярные отряды российской армии. А в самом Бахмуте на данный момент остаются наемники из рядов "вагнеровцев".

"Наши войска контролируют окрестности города в юго-западной части в районе "Самолет", – пояснила Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники до 1 июня выйдут из Бахмута на "отдых", а на их место зайдут регулярные подразделения ВС РФ. Оккупанты показали кадры якобы вывода "вагнеровцев" из города.

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