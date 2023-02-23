В России спецслужбы создали ЧВК "Ястреб", чтобы вытеснить наемников Пригожина – Генштаб

В России активизировалась частная военная компания "Ястреб", подконтрольная федеральной службе безопасности страны-агрессора. Таким образом военно-политическое руководство РФ пытается установить контроль над наемниками и вытеснить ЧВК "Вагнер", основателем которой является Евгений Пригожин, из информационного пространства.

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Соответствующими данными на брифинге в Military Media Center поделился замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Трансляция велась "Военным телевидением Украины" 23 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что на фоне конфликта минобороны России и группы "Вагнер", когда Пригожин "откровенно не согласен с потерей влияния", в Кремле хотят установить контроль над парамилитарныеми формированиями (это организации, не входящие в официальную структуру вооруженных сил или правоохранительных органов).

"МО Российской Федерации вообще пытается вытеснить Пригожина из информационного поля. На этом фоне активизировались альтернативные частные военные компании. В частности, аффилированная с федеральной службой безопасности РФ частная военная компания "Ястреб", – сказал Громов.

Кроме того, правительство страны-оккупанта уже распространило деятельность военно-врачебной экспертизы на так называемые добровольческие формирования.

Добавим: в ЧВК "Ястреб" утверждают, что они с 2014 года осуществляют деятельность, которая якобы соответствует законодательству России. Мол, наемничеством и участием в вооруженных конфликтах они не занимаются, а называют себя "переговорщиками". Зарегистрирована эта фирма в Санкт-Петербурге.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Пригожин публично признал проблемы своей ЧВК, участвующей в войне против Украины, с боеприпасами и другим обеспечением. "Не могу решить эту проблему, несмотря на все свои знакомства, связи, все тонет и вязнет", – говорил "повар Путина".

– В американском Институте изучения войны сообщали, что "вагнеровцы" начали нести большие потери после того, как министерство обороны РФ полностью отрезало их от поставок боеприпасов.

– Детальнее о фатальной ошибке Пригожина и реакции военного руководства России можно почитать в нашем материале по ссылке.

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