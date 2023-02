Минобороны РФ прекратило поставки оружия и боеприпасов бойцам ЧВК 'Вагнер' – ISW

Наемники ЧВК "Вагнер" жалуются на большие потери после того, как министерство обороны РФ полностью отрезало их от поставок боеприпасов. А владелец ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин, очевидно, проводит информационное контрнаступление против российской военной элиты.

Об этом говорится в в отчете аналитиков американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 17 февраля. Как отмечается, Пригожин, вероятно, развернул "усиленную информационную кампанию" против минобороны России в ответ на запрет продолжать вербовку заключенных и общее снижение влияния бизнесмена.

Падение авторитета Пригожина и прекращение вербовки, вероятно, ограничивают оперативные возможности "Вагнера" в Украине, и, похоже, минобороны РФ продолжает отстранять силы ЧВК от решающих действий, считают аналитики.

Похоже, что Пригожин ищет поддержки у ультранационалистических фигур, таких как глава Чечни Рамзан Кадыров или российские пропагандисты, которые могут помочь ему вернуть авторитет, но, скорее всего, он сочтет такую поддержку ненадежной, считают в ISW.

Пригожин стал влиятельной фигурой в провоенном ультранационалистическом сообществе, критикуя командование РФ и заявляя о ЧВК "Вагнер" как элитной силе, способной на тактические успехи, которых не добились регулярные российские войска.

"Пригожин, вероятно, попытается повторить этот путь к новой известности, но неясно, сможет ли он это сделать", – говорится в отчете ISW.

Напомним, на днях наемники ЧВК "Вагнер" записали видеообращение к минобороны РФ с просьбой передать боеприпасы. Они пожаловались, что их отрезали от поставок, тогда как у них закончилось "практически все".

А 17 января в сеть попало обращение вагнеровцев, записанное на фоне тел погибших. Наемники заявили, что каждый день теряют сотни людей из-за недостаточных поставок вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ISW рассказали, что командование РФ стремится уменьшить роль ЧВК "Вагнер" в войне против Украины и постепенно заменяют вагнеровцев регулярными войсками.