CNN: Путин вряд ли сядет за стол переговоров, вне зависимости от того, кто станет президентом США

Американская политика находится на перепутье на кануне выборов президента, где у каждого из двух кандидатов есть свое видение завершения войны в Украине. Однако это не обязательно приведет к поворотному моменту в вопросе мирных переговоров между Киевом и Москвой.

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Такое мнение высказали американские аналитики в комментарии каналу CNN. Они подчеркнули: независимо от того, кто в итоге окажется в Белом доме, ничто не указывает на то, что российский диктатор Путин готов сесть за стол переговоров.

Прогнозируется, что в случае избрания президентом представитель Демократической партии Камала Харрис в значительной степени продолжит политику администрации Джо Байдена, которая поддерживала Украину, несмотря на некоторые разногласия, такие как использование западного оружия для нанесения ударов по территории РФ.

При этом Дональд Трамп занял кардинально иную позицию, заявив, что прекратит поддержку военных усилий Киева и утверждая, что он может урегулировать войну "за один день". Более того, условия мирного плана, предложенного его кандидатом на пост вице-президента Дж. Д. Вэнсом, поразительно похожи на список пожеланий Путина.

"Что Трамп думает, что он может сделать, какие у него есть рычаги влияния, на данный момент неясно, но я не думаю, что это быстрый процесс", – сказал CNN Томас Грэм, эксперт по внешней политике и научный сотрудник Совета по международным отношениям.

Однако, по словам специалистов, сокращение расходов на помощь США вполне может привести к изменениям на поле боя в Укарине.

"С любым потенциальным президентом Путин будет стремиться использовать то, что он считает политической дисфункцией в США, а также "трещинами в единстве Запада", – добавил Грэм.

Отмечается, что эти "трещины" могут возникнуть в форме сокращения администрацией Трампа помощи США и принятия на себя меньшей роли в НАТО или раскола Конгресса США. Финансовое давление на европейских союзников также играет свою роль, как и разногласия в Североатлантическом альянсе с пророссийским руководством в таких государствах-членах, как Венгрия и Словакия.

"Отсутствие западного единства, отсутствие четкой демонстрации того, что Запад и Украина имеют общее видение того, чего они пытаются достичь... У Путина же нет причин пересматривать то, что он делает в Украине в данный момент", – объяснил Грэм.

Другие аналитики говорят, что масштаб войны в Украине также слишком велик для простых переговоров между Москвой и Киевом. Они утверждают, что это гораздо более широкий конфликт между Россией и Западом.

"Для Путина Украина – это всего лишь "средство для достижения цели", а цель – еще больше ограничить влияние США в международных делах", – считает Джон Лоф, научный сотрудник Программы по РФ и Евразии лондонского аналитического центра Chatham House.

По его словам, когда советники Трампа объяснят ему, что на самом деле здесь происходит, и тот факт, что Китай сыграл ключевую роль в поддержании способности России продолжать вести эту войну, республиканец может "внезапно очень сильно почувствовать", что он не так уж хорошо расположен к Путину. Эксперт добавил, что со своей стороны Пекин воспримет любые уступки "как еще одно указание на слабость США", а это противоречит жесткой риторике Трампа относительно угрозы, исходящей от КНР.

В CNN указывают, что Украина и так уступает по численности сил, а Россия, похоже, готова смириться с большим количеством потерь. По данным НАТО, более 600 000 российских солдат были убиты или ранены после полномасштабного вторжения в Украину (699 090, по данным Генштаба ВСУ. – Ред.).

"Также враг наращивает свои войска, чтобы любой ценой вытеснить Вооруженные силы Украины из Курской области. Главный элемент РФ в этой войне – численность ее войск – это мясные атаки и наступательные действия. Они делают это на всех участках линии фронта", – сказал Олег Ширяев, командир 225-го отдельного штурмового батальона, который участвует Курской операции.

Другой командир подразделения СБУ, действующего в Запорожской области, сказал, что отправляя большое количество личного состава в бой в качестве пушечного мяса, оккупанты пытаются закрепиться в серых зонах фронта. Офицер добавил, что сложная система укреплений на Запорожье помогает Силам обороны защищать линию фронта.

"Но Киев знает, что этого недостаточно. Украина нуждается в поддержке как для своей пехоты, так и для своего имущества… Если потенциальная администрация Трампа сократит помощь США, Украина станет все более безоружной. Европейские страны пытаются увеличить производство боеприпасов для Украины, чтобы не допустить отката в случае, если поддержка США сократится. Но даже если политика США продолжит следовать текущей траектории, западные союзники Киева, похоже, не готовы направить объем ресурсов, необходимый для достижения крупных успехов на поле боя", – подытожило свою публикацию издание CNN.

Как сообщал OBOZ.UA, выборы президента в США состоятся 5 ноября, но многие граждане уже проголосовали досрочно. По последним оценкам, вице-президент США и кандидат в лидеры страны от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном финале на общенациональном уровне с незначительным отрывом опережает кандидата Республиканской партии Дональда Трампа – на 2 ноября отрыв составлял всего три процентных пункта.

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