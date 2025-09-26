'Да, это мы': в ССО рассказали, как уничтожили 'Искандеры' 448-й ракетной бригады РФ

Украинские Силы специальных операций нанесли точный удар по объектам 448-й ракетной бригады РФ в Курской области. В результате была уничтожена техника и склады врага, включая пусковую установку "Искандер".

Как сообщила пресс-служба ССО, атака состоялась 9 августа на территории бывшей птицефабрики в селе Шумаково. Там хранились оперативно-тактические комплексы "Искандер" и сопутствующая военная техника.

Детали операции

Во время операции были ликвидированы пять транспортно-заряжающих машин типа 9Т250, одна пусковая установка ОТРК "Искандер" и поражен зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1", который прикрывал объект. Дополнительно разрушены склады и автомобильная техника противника.

В ССО отметили, что и в дальнейшем будут наносить асимметричные удары, чтобы лишать врага ключевых ресурсов и ослаблять его боевой потенциал.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 18 сентября подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины нанесли точечный удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному на территории Курской области. В результате атаки россияне понесли значительные потери.

Также напомним, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Силы специальных операций ВСУ осуществили уникальную операцию по прекращению железнодорожного сообщения, задействованного в снабжении оккупантов на Харьковском и Сумском направлениях. В результате комбинированной атаки ликвидированы "росгвардейцы", уничтожено дорожное полотно и топливные цистерны.

