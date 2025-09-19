ССО поразили логистический хаб 810-й бригады морпехов в Курской области, которая причастна к военным преступлениям против Украины. Видео

В ночь на 18 сентября подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины нанесли точечный удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному на территории Курской области. В результате атаки россияне понесли значительные потери.

В частности, были уничтожены база хранения материальных средств, склады с боеприпасами и места скрытого размещения вооружения и военной техники российской бригады. Об этом сообщила пресс-служба ССО.

"В ночь на 18 сентября 2025 года, подразделения Сил специальных операций нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области", – говорится в сообщении.

Почему это важно

810-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцирующаяся в оккупированном Севастополе, принимает активное участие в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Украинская сторона неоднократно фиксировала причастность военнослужащих этого подразделения к военным преступлениям против Украины. В частности, речь идет о казнях пленных украинских военных.

Уничтожение логистического хаба не только нанесло потери в материальном обеспечении российских подразделений, но и стало показательным ударом по одной из самых известных бригад морской пехоты РФ, которую Кремль активно использует в войне против Украины.

"Силы специальных операций: Всегда за чертой!" – подчеркнули наши защитники.

Напомним, 18 сентября 2024 года в Тверской области ударные беспилотники атаковали 23-й военный арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны Российской Федерации. Взрывы прогремели в 04:00, после чего началась детонация.

Позже стало известно, что прилеты БПЛА по 107 арсеналу в Торопце повлекли огромные убытки для оккупационного войска. Спутниковые снимки хорошего качества показали, что большинство склада БК уничтожена. На территории, где хранилища обустроены под землей, наземные сооружения также пострадали. Это видно на кадрах, сделанных из космоса спутниками американской компании Maxar Technologies.

Как ранее писал OBOZ.UA, в течение лета 2025 года Силы специальных операций ВС Украины поразили более 80 важных объектов на вражеской территории (не считая командно-наблюдательных пунктов, пунктов управления и баз хранения техники и боеприпасов) и еще семь нефтеперерабатывающих заводов РФ. Всего были нанесены сотни дальнобойных ударов по тылам государства-агрессора.

