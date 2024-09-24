Уничтожено все: появились спутниковые снимки арсенала ГРАУ в Тверской области после прилета украинских дронов

Прилеты БПЛА по 107 арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ в Торопце Тверской области повлекли за собой огромный ущерб для оккупационного войска. Новые спутниковые снимки хорошего качества показывают, что большая часть склада БК уничтожена.

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На территории, где хранилища обустроены под землей, наземные сооружения тоже пострадали. Это видно на кадрах, сделанных из космоса спутниками американской компании Maxar Technologies.

Точный процент разрушений и потерянных снарядов и ракет страна-агрессор не раскроет. Но один из российских пропагандистов пожаловался, что ситуация позорная и "уничтожено все".

"Maxar. Арсенал. Отчетливо видно, что даже подземные хранилища не смогли спасти боеприпасы", – написал он.

Беспилотники ударили по 107 арсенале ГРАУ в Торопце в ночь на 18 сентября. Начался пожар, боеприпасы начали детонировать. Датчики зафиксировали это как небольшие землетрясения.

На этом объекте могло храниться около 30 тысяч тонн различных снарядов и ракет врага.

Источники нашего издания заявили, что детонация российского большого склада БК в Торопце стала результатом совместной операции Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Сил специальных операций.

Как сообщал OBOZ.UA, британская разведка предполагала, что на территории 107 арсенала ГРАУ страна-агрессор хранила боеприпасы ненадлежащим образом.

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