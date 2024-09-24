Очередное военное преступление в Харькове, совершённое российскими оккупантами.

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Очередной удар КАБами о которых сказано так много и методах борьбы с ними, а точнее с их носителями, что ничего нового дополнить просто невозможно.

В то время как наши партнёры пытаются нас убедить в том, что удары баллистическими ракетами вглубь россии на 300 километров ничего не решат, россияне продолжают ровнять приграничные города с землёй.

Осенью 2022 года, когда стали применяться КАБы по Бахмуту, дальность полёта ФАБ-250 с УМПК составляла 30 километров. За это время, РОВ значительно улучшили УМПК и, сейчас, такой модуль позволяет бомбе ФАБ-250 и ФАБ-500 преодолевать до 80 км.

Мы же, как не имели, так и не имеем достаточных инструментариев для борьбы с российской авиацией, которая продолжает безнаказанно разрушать наши города и убивать наших граждан. И пока наши партнёры пытаются найти оправдание своей импотенции, оккупанты совершенствуют средства убийства украинцев.

Да, давайте ещё расскажите, почему бить ATACMS на 300 км вглубь россии бессмысленно, как сложно Украине передавать Patriоt и SAMP/T, с формированием эшелонов всех видов, и почему F-16 не получил ракеты AIM-120D.

Остановить кровавых маньяков можно только решительными действиями. Дайте Украине возможность защитить себя – проявите свою решимость, хотя бы в этом!