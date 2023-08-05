Дали автомат и 6 патронов: оккупанты в Мелитополе отправили нарушителя комендантского часа на передовую 'живым щитом'

В Мелитополе захватчики выискивают людей с военным опытом, не имеющих близких и родных, и бросают на передовую выполнять самую грязную работу. Так, на фронт в качестве "живого щита" начали отправлять и нарушителей комендантского часа.

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В частности, об этом рассказал один из жителей Мелитополя, которому удалось выбраться оттуда, сообщают в Telegram-канале "Риа-Мелитополь". Как отметил мужчина, в день им выдавали по автомату и по 6 патронов и бросали на первую линию.

По рассказам мужчины он был бывшим участником АТО. В последнее время он начал злоупотреблять алкоголем в компании лиц, не имевших постоянного места жительства.

Так, весной его вместе с компанией в состоянии алкогольного опьянения во время комендантского часа задержал военный патруль. С начала мужчины удерживали в плену в самом Мелитополе. Однако потом его как бывшего участника АТО перевезли в район Орехова.

Его бросали на переднюю линию фронта выполнять самую грязную работу, однако отступать было некуда, сзади стояли подразделения росгвардии. На передовой мужчина рыл окопы, затем исполнял роль смертника.

"Нам раздали автоматы и всего 6 патронов в день, после чего погнали в эти же окопы. А уже за ними стояло подразделение росармии, – рассказывает мужчина. – Нас заставляли делать самую черную работу – зарывать трупы, как своих, так и их убитых".

Напомним, что российские оккупанты продолжают придумывать разные способы, чтобы избежать участия в боевых действиях в Украине. Мать одного из захватчиков безуспешно пытается забрать сына с фронта. Правда, она сама понимает, что ей это не удастся, поскольку родственников оккупантов просто "посылают".

Также российский воин в перехваченном разговоре доложил, что командир одного из подразделений скрылся с позиций во время обстрела. Теперь другие захватчики отказываются сражаться под его руководством.