Фронт диктует условия дипломатии. Еще точнее так: новая ситуация на фронте – новая дипломатическая позиция. Сначала о состоянии дел "на земле". Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подвел итоги мая: соотношение освобожденных и утраченных территорий составляет почти плюс сто квадратных километров в пользу ВСУ. Всего с начала года Силы обороны освободили более 600 квадратных километров украинской земли.

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Главнокомандующий также акцентировал внимание на результатах работы беспилотных систем. В течение месяца было поражено более 88 тысяч целей и обезврежено более 30,5 тысячи российских военнослужащих. Наши средства Front Strike и Middle Strike приобретают новые возможности и ежедневно системно уничтожают российские штабы, склады и арсеналы.

Не менее системно работают и средства Deep Strike. За месяц было поражено 111 объектов военно-промышленного комплекса, энергетики и топливной инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование армии России. Фантастические "дальнобойные санкции" стали настолько обыденным явлением, что уже не всегда попадают в топовые новости. В то же время именно они наносят колоссальный ущерб экономической инфраструктуре, которая питает военную машину противника.

Главные истории дня

Свежий пример – ночной удар украинских беспилотников по нефтеналивному комплексу в Новороссийске. Под атакой оказалась промышленная площадка "Грушевая балка", где расположены 47 топливных резервуаров общим объемом 1,25 миллиона кубометров. Как отметил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадьяр": "Обычная червивая нефтебаза – это пластиковый стаканчик бензина для зажигалки Zippo по сравнению с крупнейшим на юге болот рф и всего Кавказа нефтемонстром "Грушевая балка" возле Новороссийска".

"Дальнобойные санкции" буквально перебивают производство и экспорт российских энергоносителей. Крайняя атака не стала исключением из этого правила. Именно через "Грушевую балку" нефтепродукты поступали в Новороссийский нефтепорт "Шесхарис". Важное уточнение: по состоянию на сейчас уже не поступают. На болотах постепенно разворачивается полноценный топливный кризис. Дефицит бензина фиксируется в двадцати регионах так называемой "российской федерации". Это только начало: наши возможности продолжают расти.

Параллельно происходит еще один важный процесс – усиление внешнеполитических позиций Украины. Сигналы, которые Киев и Европейский Союз посылают Москве, все больше напоминают ультиматумы. Лидеры Великобритании, Германии и Франции после встречи с Владимиром Зеленским потребовали от Путина немедленно прекратить огонь и начать переговоры по мирному урегулированию.

Согласно совместному заявлению, россия должна согласиться на ряд условий для обеспечения справедливого и длительного мира. Наши международные партнеры также поддержали предложение Владимира Зеленского о проведении прямых переговоров между Украиной и Россией при активном участии европейских государств.

Президент Украины во время встречи с коллегами подчеркнул: "Россия не побеждает на поле боя, а наши удары средней и большой дальности ограничивают ее возможность расширять агрессию. Но Украине также чрезвычайно важно обеспечить защиту от баллистических угроз, с помощью которых россияне терроризируют наши города и общины". Мы рассчитываем, что вместе с европейскими партнерами сможем постепенно решить и эту проблему.

Иллюзий у нас нет. Хозяин кремля не стремится к миру и вряд ли в ближайшее время согласится на какие-либо призывы. Но ультимативный тон Украины и ее союзников уже не изменится. Мы будем давить на агрессора во всех сферах и на всех направлениях – военном, экономическом, дипломатическом и политическом. Безусловно, рассчитываем на дальнейшее усиление международной поддержки.

Главный враг путина – время. С каждым днем мы делаем недоимперию слабее. Агрессор захлебывается собственной кровью, теряет территории и истощается экономически. Кроме того, он переживает масштабное геополитическое фиаско: теряет влияние на Кавказе, Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке. Сложно назвать сферу, где противник не терпел бы неудачи.

Это еще не коллапс, но общее состояние врага уже можно охарактеризовать как неизлечимое. Если он не остановится – будем добивать. Вместе до Победы. Слава Украине!