"Дальнобойных операций будет больше": Умеров рассказал об амбициозных планах Украины и борьбе с российскими "Шахедами"

Украина много лет системно работает над поиском эффективных методов для борьбы с российскими ударными дронами, в частности "Шахедами". На сегодня уже найдены десятки технологических решений и изделий, которые проявили себя в боевых условиях.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с представителями украинских и зарубежных медиа 27 июня. По его словам, непрерывная работа по созданию эффективной модели противодействия враждебным БПЛА продолжается в течение трех лет.

"Это была постоянная интеллектуальная борьба – враг регулярно менял алгоритмы, а Украина адаптировала тактику в ответ. На сегодня найдены десятки технологических решений, десятки изделий, которые уже применяются в боевых условиях", – заявил он.

Россия пытается истощить украинскую ПВО, но Украина находит противодействие

Чиновник напомнил, что оккупанты пытаются истощить украинскую противовоздушную оборону, увеличивая количество комбинированных ударов по Украине. Враг использует сотни ударных БПЛА ежедневно, а также баллистические и крылатые ракеты.

"Сейчас враг увеличил комбинированные удары. Используют до 500 шахедов за ночь и комбинируют с баллистическими и крылатыми ракетами – для того, чтобы истощить наше ПВО, просчитать нашу эшелонированность, для психологического давления", – объяснил министр. Он отметил, что Украина адаптирует оборону и находит антишахедные решения.

По словам Умерова, некоторые решения еще в начале полномасштабной войны были действительно эффективными, но потом враг менял тактику. Например, мобильно-огневые группы были полезными в определенный период, но сейчас их эффективность начинает снижаться.

"Украина вводит новые разработки – "дроны-перехватчики", а также другие инструменты, о которых сознательно не разглашается. Вся работа над противодронными системами – это непрерывный цикл инноваций и совершенствования", – заявил министр.

Дальнобойных операций будет больше

Кроме этого, в 2024 году в Украине был разработан план системных дальнобойных операций и законтрактовано несколько десятков тысяч дальнобойных дронов (deepstrike), что позволило регулярно осуществлять высокоточные удары по критическим целям в глубине территории РФ. Как отметил Умеров, дроны поставляются по графику, а операции заблаговременно утверждаются и осуществляются ежедневно, в соответствии с планом.

"Примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов", – отметил он.

Украина наращивает собственные промышленные возможности производства дронов

Умеров отметил, что на сегодня украинские производители достигли уровня, позволяющего производить более 4 млн дронов в год. В этом году именно такое количество БПЛА будет поставлено на фронт, уже доставлено – до 1,5 млн беспилотников.

"По состоянию на сегодня, уже фронт получил до 1,5 млн дронов – это все закупки, и АОЗ, и ГССЗЗИ, и непосредственно бригад. В прошлом году у нас было много обращений от бригад, чтобы им напрямую выделяли финансирование. Мы с Кабинетом министров это проработали и выделили отдельное финансирование на бригады. Сегодня ежемесячно мы выделяем по 2,5 млрд грн на бригады, чтобы закупали напрямую", – пояснил он.

Умеров рассказал, что сейчас вместе с финансовым департаментом анализирует расходы военных подразделений и замечает, что не все бригады используют выделенные средства. По его словам, некоторые командиры жалуются, что некому осуществлять закупки, другие признаются, что их специалисты боятся брать на себя ответственность, а некоторые просто не умеют работать с бюджетными средствами. Для решения этой проблемы Агентство оборонных закупок внедряет систему DOT Chain Defence. Она будет работать по простой схеме: бригады выбирают нужные им дроны в виде "маркетплейса", оформляют заказ, а АОЗ платит за выбранную технику.

"Это масштабирование – один из ключевых факторов, позволяющих наращивать дальнобойные и фронтовые возможности и создавать запас мощностей на будущее", – заявил Умеров.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные активно используют новый тип беспилотников – самолеты-камикадзе "Дартс", являющиеся гибридом FPV-дрона и авиамодели. Они просты в производстве, стоят около 1000 долларов, но позволяют поражать цели на расстоянии до 50 км и несут больший боезаряд, чем классические коптеры.

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