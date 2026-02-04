Дальность – 400 км: что известно о крылатой ракете Rusty Dagger для Украины, которую испытали в США. Фото и видео

В США провели полноценные боевые испытания новой крылатой ракеты Rusty Dagger, которую разрабатывают специально для Украины. Во время тестов ракета с настоящей боевой частью точно поразила цель, что подтвердило ее заявленные характеристики.

Проект реализуется по ускоренной программе ERAM. О результатах испытаний сообщила пресс-служба Eglin air force base.

Крылатая ракета Rusty Dagger разрабатывается американской компанией Zone 5 Technologies в рамках программы ERAM, ориентированной на быстрое создание дальнобойных и относительно недорогих ударных систем. Заявленная дальность ракеты составляет около 400 километров, что делает ее потенциально важным инструментом для поражения целей в глубоком тылу противника.

Боевые испытания состоялись на полигоне авиабазы Eglin на юге США. Во время теста ракета была оснащена реальной боевой частью и продемонстрировала высокую точность поражения. Военные отметили, что собранные данные станут ключевыми для дальнейшей доработки системы и ускорения ее готовности к серийному использованию. Rusty Dagger позиционируют как решение, способное масштабироваться и применяться массово, что является критически важным в условиях современной войны.

