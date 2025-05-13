Дальность поражения до 100 км: в Минобороны показали ЗРК с редкими ракетами, которыми можно сбивать российские 'Сушки'. Видео

Министерство обороны Украины обнародовало рекрутинговое видео, на которое попал расчет зенитного ракетного комплекса С-300В1. Дальность его стрельбы достигает 100 км, и, по словам украинских воинов, он сбивал не только вражеские ракеты, но и самолеты типа "Су", которые сбрасывают КАБы на Украину.

Видео дня

Видео было опубликовано на официальной странице Минобороны в соцсети X в воскресенье, 11 мая. В нем военнослужащие Воздушных сил ВСУ рассказывают о работе своего расчета ПВО.

Защитники рассказали, что сбивали не только крылатые ракеты россиян, но и вражеские самолеты типа "Су", с которых оккупанты сбрасывают КАБы на позиции воинов Сил обороны и прифронтовые украинские города.

При этом в Defence Express отметили, что, в частности, 14 августа 2024 года и 18 февраля 2025 года Воздушные силы ВСУ заявляли о сбивании Су-34 оккупантов, не раскрывая подробностей.

А 12 октября 2024 года враг потерял Су-34 во время сброса КАБов. Обстоятельств потери россияне раскрывать не стали.

Поэтому видео Минобороны– одно из немногих за все время большой войны официальное полноценное упоминание о редких ЗРК С-300В1 на вооружении ВСУ, отмечают эксперты.

До этого момента было лишь эпизодическое упоминание о С-300В1 в одном из видео от Воздушных сил ВСУ в феврале 2025 года, на что обращало внимание издание The War Zone.

С-300В1 особенный тем, что базой под ЗРК выступает шасси от Т-80. К нему могут применяться два типа ракет, которые являются редкими – 9М82 (по две ракеты на пусковой установке) и 9М83 (по четыре на пусковой установке).

Обе имеют дальность пуска до 100 км.

Судя по кадрам, обнародованным в открытом доступе, на С-300В1 Воздушных сил ВСУ используются именно 9М83, которые являются еще более редкими, чем 5В55, применяемые с С-300ПТ/ПС, пишет Defence Express.

Эксперты отметили, что поддержание такой системы ПВО советского образца может сопровождаться определенными трудностями, поэтому со временем С-300В1 необходимо будет заменить современными западными ЗРК.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спикер ВМС ВСУ полковник Дмитрий Плетенчук рассказал, что РФ вынуждена стягивать в Крым системы ПВО, чтобы удержать украинский полуостров. Из-за нехватки ЗРК оккупанты вынуждены оголять другие направления.

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