Украина ни у кого не будет спрашивать разрешения на то, какие цели атаковать на территории страны-агрессора. Все, что питает русскую армию, будет уничтожаться.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил журналистам. Таким образом он прокомментировал недавние удары по объектам в России.

"Мы уже добрались до Рязани. И это еще далеко не наш рекорд. Поверьте, дальше будет и мы не будем останавливаться. Более того, ни с кем не будем согласовывать, какие цели будем накрывать в РФ, что касается военно-промышленного комплекса", – заявил Данилов.

Также он отреагировал на сообщения российских добровольчиков формирований о боевых действиях в Белгородской и Курской областях страны-оккупанта.

"Какое-то там волеизъявление В России. Эти люди поехали на голосование. Обычная практика. Имеют право. Они же граждане РФ, имеют паспорта страны-оккупанта", – резюмировал свое мнение Данилов.

Ранее сообщалось, что в Курской и Белгородской областях продолжаются боевые столкновения между добровольческими формированиями и регулярной армией РФ. Легион "Свобода России" заявил об уничтожении складов БК в Курской области.

Кроме того, в РДК сообщили, что бойцам удалось продвинуться на несколько десятков километров глубже на территорию Российской Федерации. Также начальник штаба РДК, Александр "Фортуна", сообщил, что бойцам удалось захватить в плен оккупантов, переданных украинской стороне для пополнения обменного фонда. В РДК также объявили о запланированных новых рейдах на территорию России.

По словам "Фортуны", у РДК нет потерь в Белгородской области, а "применительно к России, их потери есть как в личном составе, так и в технике", но о конкретных цифрах сообщат позже.

Как сообщал OBOZ.UA, боевые столкновения между добровольческими формированиями и регулярной армией РФ проходят в пяти населенных пунктах в Курской и Белгородской областях. Рейд РДК и легиона "Свобода России" приурочен к так называемым выборам президента России.

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