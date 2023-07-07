Данилов о контрнаступлении ВСУ: украинская армия делает невозможное, но ей нужно гораздо больше оружия

Украинская армия делает невозможное на фронте, выполняя боевые задания без превосходства в воздухе и осуществляя уникальные военные операции. Однако Силы обороны требуют значительно больших поставок вооружения.

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Об этом 7 июля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. "В ходе активных боевых действий украинская армия делает невозможное, ломает все устоявшиеся теории и практики ведения современных войн", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Данилова, украинские защитники успешно выполняют задачи наступления и контрнаступления в условиях равенства или даже численного меньшинства задействованных сил и средств, а также без превосходства в воздухе, что является случаем беспрецедентного характера.

Кроме того, воины Сил обороны совершают уникальные военные операции без критического первенства во всех компонентах, как это принято по существующим стандартам.

"У какой армии НАТО есть такой опыт и такие железные… нервы? В то же время приоритет Украины – жизнь наших воинов. В таком плане мы имеем несравнимо меньшие потери даже в условиях наступления и контрнаступления, чем россияне", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что "чудо украинской стойкости" нуждается в постоянніх и значительно больших поставках вооружения. Этот вопрос является одним из главных на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего, усилий президента и правительства Украины.

"Россия – Карфаген современности и будет разрушена!" – заверил секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным The Washington Post, президент США Джо Байден одобрил поставку Украине кассетных боеприпасов. Ее, скорее всего, осуществят в обход законодательства с помощью редко используемого положения.

– По словам военного эксперта Владислава Селезнева, ВСУ приходится продвигаться через минные поля и серьезные фортификации врага, но ставка делается на сохранение жизней наших защитников и методичное уничтожение резервов врага, в чем Силы обороны преуспели.

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