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Данилов о контрнаступлении ВСУ: украинская армия делает невозможное, но ей нужно гораздо больше оружия

Анна Паскевич
War
2 минуты
2,3 т.
Данилов о контрнаступлении ВСУ: украинская армия делает невозможное, но ей нужно гораздо больше оружия

Украинская армия делает невозможное на фронте, выполняя боевые задания без превосходства в воздухе и осуществляя уникальные военные операции. Однако Силы обороны требуют значительно больших поставок вооружения.

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Об этом 7 июля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. "В ходе активных боевых действий украинская армия делает невозможное, ломает все устоявшиеся теории и практики ведения современных войн", – написал он на своей странице в Facebook.

Данилов о контрнаступлении ВСУ: украинская армия делает невозможное, но ей нужно гораздо больше оружия

По словам Данилова, украинские защитники успешно выполняют задачи наступления и контрнаступления в условиях равенства или даже численного меньшинства задействованных сил и средств, а также без превосходства в воздухе, что является случаем беспрецедентного характера.

Кроме того, воины Сил обороны совершают уникальные военные операции без критического первенства во всех компонентах, как это принято по существующим стандартам.

Данилов о контрнаступлении ВСУ: украинская армия делает невозможное, но ей нужно гораздо больше оружия

"У какой армии НАТО есть такой опыт и такие железные… нервы? В то же время приоритет Украины – жизнь наших воинов. В таком плане мы имеем несравнимо меньшие потери даже в условиях наступления и контрнаступления, чем россияне", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что "чудо украинской стойкости" нуждается в постоянніх и значительно больших поставках вооружения. Этот вопрос является одним из главных на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего, усилий президента и правительства Украины.

"Россия – Карфаген современности и будет разрушена!" – заверил секретарь СНБО.

Данилов о контрнаступлении ВСУ: украинская армия делает невозможное, но ей нужно гораздо больше оружия
Данилов о контрнаступлении ВСУ: украинская армия делает невозможное, но ей нужно гораздо больше оружия

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным The Washington Post, президент США Джо Байден одобрил поставку Украине кассетных боеприпасов. Ее, скорее всего, осуществят в обход законодательства с помощью редко используемого положения.

– По словам военного эксперта Владислава Селезнева, ВСУ приходится продвигаться через минные поля и серьезные фортификации врага, но ставка делается на сохранение жизней наших защитников и методичное уничтожение резервов врага, в чем Силы обороны преуспели.

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