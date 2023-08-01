Данилов предупредил оккупантов о вероятном повторении похода Пригожина на Москву

Оккупанты могут сколько угодно мечтать о повторении "похода на Киев". Однако реалии таковы, что с гораздо большей вероятностью Кремлю придется реагировать на второй поход на Москву.

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Протестные настроения в России сейчас стремительно растут, недовольных кремлевской верхушкой становится все больше – и уже совсем скоро кому-то из них может прийти в голову довести до конца начатый предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным вооруженный мятеж. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По мнению Данилова, вероятность вооруженного мятежа – в этот раз значительно успешнее, чем "поход на Москву" Пригожина – стремительно растет.

"Текущая ситуация для Кремля складывается таким образом, что нереализованное желание второго наступления на Киев будет омрачено острой необходимостью готовиться встречать второй поход на Москву. И это событие не слишком отсрочено во времени. Выдавленную из тюбика пасту – рост протеста разного цвета недовольных на России – назад не запихать", – не без иронии спрогнозировал ближайшее будущее государства-агрессора Данилов.

Напомним, ранее Данилов скептически оценил возможность мирных переговоров на российских условиях. Он заверил, что западным партнерам не удастся заставить наше государство за стол переговоров с врагом вопреки стремлению украинского народа к победе.

По мнению Данилова, какие-либо договоренности с РФ до ее разгрома не имеют смысла.