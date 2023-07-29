'Главное – не проиграть себе': Данилов скептически оценил возможность мирных переговоров на российских условиях

Западным партнерам не удастся склонить Украину к мирным переговорам с государством-агрессором Россией на ее условиях. Это не даст сделать чрезвычайная воля украинцев к победе над врагом.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии ТСН. Он очень скептически оценил возможность переговоров с РФ до победы над оккупантами.

"Нас склоняли неоднократно за все времена, начиная с 1600-х годов. Главное – не проиграть себе и не проиграть себя. Тот дух и та воля, которая у нас есть, она уже никуда не исчезнет. Они уже ошиблись один раз – 24 февраля, когда все считали, что у нас нет возможности", – заметил Данилов.

Секретарь СНБО также категорически опроверг возможные "упреки" Запада за "медленное контрнаступление". Алексей Данилов подчеркнул, что Силы обороны осуществляют все возможное имеющимися у них средствами.

При этом он отметил, что количество полученной от Запада военной техники нельзя назвать достаточным.

"Что касается того, что нам дали "большое количество техники" – надо быть осторожными с этими высказываниями. Дали ли нам столько, сколько нужно? Не совсем. К сожалению", – подчеркнул Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр вооруженных сил Британии Джеймс Гиппи заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану, разработанному совместно с Великобританией и США в течение зимы. Украинские военные сдерживают огневую мощь, чтобы в нужный момент совершить прорыв.

Силы обороны Украины еще не начали третью фазу контрнаступления, ведь не привлекли основные ударные группы для участия в операции по освобождению территорий. Хотя в Запорожье защитники уже выходят на вторую линию обороны врага.

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