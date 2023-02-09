Данилов: Украина ответит России ударами оружия собственного производства

Украина не будет наносить удары по территории Российской Федерации оружием, которое передают нашей стране западные партнеры. Уничтожать в России объекты, представляющие угрозу национальной безопасности Украины, украинские воины будут вооружением отечественного производства.

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Такое оружие у Украины уже есть. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью информационному агентству Репорт.

Данилов подчеркнул, что опасения западных партнеров по поводу того, что Украина будет применять западные вооружения для нанесения ударов по территории России являются беспочвенными.

"Речь здесь не идет об использовании западного оружия для нанесения ударов по территории России. Владея оружием собственного производства, мы имеем полное право уничтожать те объекты, которые являются угрозой для нашей национальной безопасности. Я приведу простой пример. Город Харьков периодически обстреливается с территории Российской Федерации ракетами С-300. Имеем ли мы право уничтожить эти системы, которые находятся на территории России? Да, имеем. Мы сделаем это не при помощи оружия, предоставленного Западом, а собственным оружием, которое имеется в нашем арсенале", – отметил секретарь СНБО.

Когда журналист упомянул об обещании министра обороны Украины Алексея Резникова по поводу неприменения западных вооружений для обстрелов территории РФ, Данилов снова подчеркнул: европейские лидеры, опасающиеся подобного развития событий, могут быть спокойны.

"Хочу еще раз отметить, что мы не используем западное оружие для ударов по территории России. Что касается оружия собственного производства, мы имеем полное право уничтожать те объекты, которые представляют угрозу для безопасности наших граждан. У нас есть собственные ракеты, у нас есть собственные комплексы, у нас есть собственные БПЛА, которые могут выполнять эти функции", - отметил он.

Напомним, ранее Данилов уже заявлял, что у Украины есть собственное оружие, которым ВСУ могут ударить по территории РФ - и в его применении для уничтожения военных объектов на территории государства-агрессора нашу страну никто ограничить не может.

Также сообщалось, что министр обороны Резников пообещал европейским лидерам, что Украина не будет бить по территории РФ оружием, которое предоставляют иностранные партнеры.

В то же время, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов анонсировал атаки "все глубже и глубже" внутри России, на значительном расстоянии от линии фронта. Степень причастности Украины к этим атакам он пообещал раскрыть после победы.