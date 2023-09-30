Данилов: Украина перенесла одно из ракетных предприятий в другую страну, куда РФ не достанет

Россия возвращается к тактике усиления ракетного террора и вновь начала наносить удары по энергетическим и военным объектам. Поэтому власти предпринимают действия для их максимальной защиты.

В частности, заблаговременно была перемещена часть производств, задействованных в реализации ракетных программ, в том числе и за границу, где Россия не сможет их достать. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Украинскому радио.

Он отметил, что одно из украинских производств ракет, по которому в свое время россияне смогли попасть, перенесено за пределы Украины.

"Этот удар уже произошел давно и поэтому мы, понимая, что россияне знают дислокацию определенных объектов еще со времен Советского Союза, заранее предприняли определенные шаги для того, чтобы сделать их удары невозможными. Это не влияет глобально на ракетную программу... Часть производства вынесена за пределы нашей страны, где РФ точно не достанет его. Ведь Россия только с нами может вести борьбу, а если речь идет о странах НАТО, то у них здесь все слабенько", — констатировал Данилов.

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В то же время страна-террорист ужесточает атаки на украинские энергетические объекты.

"Более того, они никогда и не заканчивались, ведь Российская Федерация — коварная страна, которая не может воевать с военными. Она воюет с нашим гражданским населением, уничтожает нашу гражданскую инфраструктуру для того, чтобы причинить боль нашему народу – пенсионерам, детям, которые под время таких атак находятся в сложном положении", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов предупредил, что следующие месяцы будут непростыми. Однако добавил, что "одну из самых сложных зим в истории Украины и всего мира мы уже пережили".

"Государство максимально готовится, однако это не значит, что у нас не будет проблем зимой. Они обязательно будут, но мы должны помнить, что уже прожили одну из самых сложных зим как для нас, так и для всего мира. Я не знаю ни одной страны, которая сталкивалась бы с такими проблемами зимой во время военных действий", – добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Данилов рассказал о подготовке деоккупации Донбасса и Крыма. В настоящее время идет разработка стратегии освобождения украинской земли. При этом, добавил секретарь СНБО, было бы нецелесообразным разрабатывать отдельные стратегии для деоккупации каждой из областей и Крыма. Поэтому план по освобождению будет общим для всех временно захваченных РФ территорий Украины.