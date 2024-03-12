Дания объявила новый пакет военной помощи Украине на $337 миллионов: что в него вошло

Во вторник, 12 марта, Дания объявила о новом, уже 16-м пакете военной помощи Украине. Общая сумма предоставленного военного вооружения составила 2,3 миллиарда датских крон (337 миллионов долларов).

Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Руководитель оборонного ведомства Рустем Умеров поблагодарил своего датского коллегу Трольса Лунда Поульсена и народ Дании за усиление оборонных способностей нашей страны.

Новый раунд помощи Дании Украине, в частности, включает в себя артиллерийские системы CAESAR, самоходные 120-мм минометы и 155-мм боеприпасы, которых так ждут на фронте украинские защитники.

В целом, Дания с начала полномасштабного вторжения предоставила Украине помощь на сумму почти 5 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию за значительный пакет военной помощи Украине. Об этом он написал в соцсети Х.

"Благодарен премьер-министру Дании Метте Фредериксен, правительству и народу Дании за сегодняшнее объявление очередного пакета военной помощи Украине. Это один из важных результатов недавнего визита госпожи премьер-министра в Украину и пример выполнения наших общих договоренностей. Артиллерия, минометы и боеприпасы существенно усилят силы обороны в критически важное время. Ценим все 16 пакетов оборонной поддержки от Дании на сумму почти 5 миллиардов долларов США", – написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что каждый такой оборонный пакет спасает тысячи жизней украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA:

Премьер-министр Дании Мэтт Фредериксен заявила, что Украина до сих пор не получила обещанных истребителей американского производства F-16 исключительно из-за технических моментов. В то же время, она заверила, что самолеты, которые даст Дания, появятся в небе Украины еще до начала лета этого года.

Также Мэтте Фредериксен заявила, что Дания готова передать украинской армии всю имеющуюся артиллерию. А партнеров она призвала предоставить Украине средства противовоздушной обороны и боеприпасы.