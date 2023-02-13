Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR: в Минобороны поблагодарили за помощь. Видео

Дания еще раз подтвердила свой статус надежного друга Украины в борьбе против государства-террориста России. Страна передала нашим Вооруженным силам все свои самоходные гаубицы CAESAR.

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Об этом сообщили в Twitter Министерства обороны Украины. Там подчеркнули, что Дания знает, что Украина сегодня борется за свободу всей Европы, и выразили благодарность за твердую поддержку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Пока не сообщается, какое именно количество установок получила Украина от Дании, и сколько в целом этих САУ наше государство имеет на вооружении.

CAESAR – французская самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, а также обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях. Артиллерийской частью установки является гаубица калибром 155-мм и длиной ствола 52 калибра. Максимальное расстояние огня 42 км. Возимый боекомплект 18 снарядов. Быстрострельность – 6 выстрелов в минуту.

Напомним, также Дания передаст Украине танки Leopard 1A5. Это танки более старого производства, которые больше не входят в состав вооруженных сил Дании.

30 января делегация из Дании посетила Украину и подробно обсудила с президентом Зеленским оборонные потребности нашего государства – то, что может помочь нам освободить нашу территорию и то, что нам нужно в контексте восстановления Украины. В частности, Дания взяла шефство над восстановлением Николаева.

Позже стало известно, что Дания готова присоединиться к танковой коалиции. Также правительство страны создало отдельный фонд для помощи нашему государству.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в декабре 2022 года правительство Дании приняло решение выделить на военную помощь для Украины, которая борется с полномасштабным вторжением России, дополнительно $43 млн (300 млн датских крон). Эти деньги потратят на закупку оружия для украинской армии;

– королева Дании Маргрете I отказалась от участия в церемонии награждения литературной премии имени Ганса Христиана Андерсона, поскольку главой комиссии назначен российский иллюстратор и профессор искусства Анастасия Архипова. По мнению монархини, подобная кандидатура неприемлема в условиях, когда Россия наносит смертоносные удары по Украине.

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