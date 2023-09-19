Дания передаст Украине 30 Leopard 1 и 15 танков Т-72: подробности

Дания планирует передать Украине еще 45 танков: 30 Leopard 1 и 15 Т-72. Бронетехника для ВСУ закупается Копенгагеном в сотрудничестве с другими странами.

Об этом заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, сообщило издание DR. Он уточнил, что финансовый комитет Датского парламента еще не утвердил этот документ.

Как говорится на официальном сайте Вооруженных сил Дании, 10 танков Leopard 1 уже в Украине, еще больше – в пути. Они станут частью наступления, которое ведут наши войска.

Новость о новой помощи пришла перед заседанием Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн". Встреча проходит на базе Рамштайна в Германии, в ней принимают участие министры обороны и начальники оборонных ведомств разных стран.

Напомним, в рамках уже 15-го заседания министры обороны и старшие военные чиновники из стран-партнеров Украины встречаются офлайн. В этот раз к ним впервые присоединился недавно назначенный на должность министра обороны Украины Рустем Умеров. За несколько дней до встречи он согласовал позиции с главой Пентагона.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Ллойд Остин, открывая заседание в формате "Рамштайн" 19 сентября в Германии, заявил, что Украина скоро получит танки M1 Abrams от США. Эти танки США пообещали передать в начале 2023 года.

– Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал возможность передачи ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он отметил, что правительство ФРГ пока не приняло положительное решение по этому поводу, поскольку "должно тщательно взвешивать каждую поставку оружия".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!