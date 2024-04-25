Дания планирует увеличить помощь Украине на $630 млн: на что пойдут средства

Власти Дании приняли решение выделить на помощь Украине, которая продолжается бороться с российским полномасштабным вторжением, еще около $630 млн. Речь идет о выделении дополнительных средств на 2024 год в Украинский фонд, в рамках которого Киеву передают военную помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Дании. Как отмечается, парламентским партиям и правительству удалось достигнуть договоренности о выделении дополнительного финансирования.

В ведомстве уточнили, что средства, которые Копенгаген выделил для помощи Украине на 2024 год, уже заканчиваются. Однако есть потребность в дальнейшей значительной военной поддержке Киеву в этом году.

"С начала войны Дания была одной из самых активных стран-доноров. Мы будем продолжать это делать, и поэтому я рад, что большинство партий Фолькетинга (парламента. – Ред.) поддерживает нас, добавляя в Украинский фонд в 2024 году еще 4,4 млрд крон на военную помощь", – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Фонд был создан для распределения помощи Украине в период 2023-2028 гг. После увеличения финансирования общий объем Украинского фонда составит 64,8 млрд датских крон (более $9,3 млрд).

Эта структура предусматривает оказание Украине прямой военной помощи в виде оружия, военного оборудования и обучения украинских военных. Среди прочего, для Сил обороны Украины покупают вооружение у датских и иностранных компаний.

Также представители правительства и парламента Дании допускают прямые закупки у украинской промышленности при условии механизмов контроля.

Президент Украины Владимир Зеленский на своем аккаунте в социальной сети Х выразил благодарность всем партиям парламента Дании за это решение.

"Мы ценим готовность Дании реагировать на неотложные потребности украинских защитников и разделяем стратегическое видение: чем сильнее будет Украина, тем сильнее будет вся Европа", – написал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале апреля стало известно, что Дания выделила 40 млн датских крон (около $6 млн) на восстановление энергетической системы Украины после ракетных ударов российских войск.

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