Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму почти $250 млн: также заключено соглашение о безопасности

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен объявила о пакете военной помощи Украине на 247,4 млн долларов. Она также заявила, что ее страна гарантирует безопасность Украины в последующие 10 лет в рамках двустороннего соглашения.

Об этом сообщает Ekstra Bladet. Фредериксен отметила, что ее страна достигла соглашения с Украиной об обязательствах Дании по обеспечению безопасности. Это является частью международных усилий по обеспечению будущего и оказанию поддержки Украины.

"Мы берем на себя обязательства по обеспечению безопасности, действительные в течение десяти лет. Это будет дорого. Но у свободы есть цена. Я убеждена, что мы находимся в начале новой эры", – сказала она.

Пакет помощи Украине, о котором было объявлено сегодня, на сумму 1,7 миллиарда датских крон является 15-м по счету, который Дания отправляет Киеву. Он содержит, среди прочего, 15 000 артиллерийских снарядов, уточнил вице-премьер и министр обороны Троэлс Лунд Поульсен.

"Мы должны быть на правильной стороне истории. Мы находимся там последние два года с начала войны. И мы продолжаем это делать. Россия модернизировала свои вооруженные силы, чтобы они могли угрожать НАТО. Именно поэтому мы передаем новый пакет помощи, чтобы помочь Украине продолжить борьбу", – подчеркнул он.

"Приверженность безопасности Украины" — это принцип, выдвинутый странами "Большой семерки", который сейчас поддерживают 32 страны.

Датско-Украинский фонд финансируется до 2028 года, и поэтому новые обязательства по обеспечению безопасности обязывают правительство продолжать поддержку и в дальнейшем.

Обещание десятилетней поддержки также следует рассматривать как часть строительства моста к членству Украины в ЕС и НАТО.

Соглашение поможет поддержать способность Украины оградить страну от России, а также сдержать будущие российские нападения.

Согласно соглашению Украина обязуется внедрять необходимые реформы, направленные на развитие демократии и борьбу с коррупцией.

Ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что ее страна готова передать украинской армии всю имеющуюся артиллерию. А партнеров она призвала предоставить Украине средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля в Мюнхене президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дании Мэттом Фредериксен. Они обсудили подготовку двустороннего соглашения о безопасности и оборонной поддержке Украины.

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