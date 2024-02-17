Зеленский в Мюнхене провел переговоры с премьер-министром Дании: говорили об оборонной поддержке и договоре безопасности

Президент Владимир Зеленский провел в Мюнхене переговоры с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. В ходе переговоров они обсудили подготовку двустороннего соглашения о безопасности и оборонную поддержку Украины.

Также украинский президент обговорил с главой правительства Дании совместное производство дронов. Об этом Зеленский сообщили в своем Telegram-канале.

Среди прочих тем переговоров стала реализация Формулы мира. По словам премьер-министра Дании, страны севера стремятся также как можно быстрее присоединиться к соглашениям об обязательствах безопасности перед Украиной.

По информации ЕП, премьер-министр Дании заявила, что ее страна подготовила новый пакет военной помощи для передачи Украине. Также она подчеркнула, что сейчас важно понимать потребности украинской армии.

В то же время глава датского правительства заявила, что рассчитывает на одобрение соглашениям об обязательствах безопасности перед Украиной нордическими странами. При этом Фредериксен подчеркнула, что Дания следующей готовится подписать договор о гарантиях безопасности.

Напомним, в начале февраля украинская делегация начала интенсивные и детальные переговоры с Данией о заключении двусторонних сделок безопасности. Переговоры прошли 8 февраля в соответствии с поручением президента Украины и руководителя Офиса главы государства.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сказал, что последние разведывательные данные показывают, что Россия перевооружается быстрее, чем ожидалось. Государство-агрессор может атаковать страну НАТО через три-пять лет.

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