'Давайте уже по Банковой': россияне обрадовались ударам по Киеву во время визита президента ЮАР, а затем быстро 'переобулись'

Во время визита мирной миссии из лидеров нескольких стран Африки российские войска атаковали Киев 12 крылатыми и аэробаллистическими ракетами. Сначала российские пропагандисты и рядовые граждане государства-агрессора неистово радовались атаке и требовали бить по центру Киева и улице Банковой, где расположен Офис президента Украины.

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Однако достаточно быстро российские пропагандисты кардинально сменили позицию и начали обвинять Украину в "инсценировке". OBOZREVATEL проанализировал, как менялась пропагандистская "методичка".

Так, сразу после появления информации о ракетной атаке на Киев пропагандисты РФ радостно репостили карту Украины с отметками, где звучит воздушная тревога, а также строчили сообщения о том, что Россия, мол, решила, что "гости в Киев ездить не будут".

"Массированная атака. Комбо крылатых и баллистических ракет, если верить мониторинговым каналам. Думаю, что сегодня именно тот день, когда мы наконец решили, что в Украину гости больше ездить – не будут!" – написала одна из пропагандисток.

Не отставали от "глашатаев войны" и рядовые россияне. Они призывали наносить удары по Банковой и прекрасно осознавали, что атака происходит во время пребывания в Украине африканской делегации, приехавшей уговаривать Украину сесть за стол переговоров с Россией.

"Еб*шьте ракетами Киев", "А в Киеве сейчас президент ЮАР", "Салют для гостей из ЮАР", "Прям на душе так радостно стало!", "Х*хлы, ховайся, люфтангрифф!", "Работайте, братья! 333 (неформальная команда для залпового огня артиллерии, используемая российскими артиллеристами. – Ред.)", "Давай уже по Банковой почаще и потяжелее", "Давно пора", "Лохлы, что с еб*лом, попрыгайте, может, пройдет", – писали россияне в комментариях в пропагандистских российских пабликах.

Однако после того, как стало известно о том, что все ракеты, включая хваленые "гипербаллистические" "Кинжалы", были сбиты, тональность постов российских пропагандистов резко изменилась. Они развернулись на 180 градусов и начали разгонять новую методичку: мол, Киев инсценировал атаку, чтобы напугать членов африканской делегации и "рассорить" Россию с африканскими "союзниками".

Так, один из популярных пропагандистских каналов назвал ракетную атаку на Киев "фейком" и "шоу".

"Наши подписчики из Киева (да, они есть, и мы их обнимаем) сообщают, что сегодняшняя утренняя ракетная атака на Киев — фейк. Шоу для делегации из ЮАР. По информации местных, всё, что они видели, — это лишь пуски пэвэошных ракет в воздух. Пролётов, тем более прилётов российских ракет, не было. Добавляют, что подобное уже происходило во время визита в Киев канцлера Германии Шольца — когда перепуганного чиновника прятали в бомбоубежище", – выдали пропагандисты.

Они также упомянули о том, что во время "фейковой атаки" в Украине пребывала африканская делегация.

"Для справки: сегодня в Киев с официальным визитом прибыла делегация из Южно-Африканской Республики. И воздушная тревога в столице Украины началась, как раз когда стартовала официальная программа гостей", – пишут пропагандисты.

Еще один провоенный паблик РФ развил тезис и выдал, что украинская ПВО, мол, от испуга и паники взялась выстреливать снаряды "просто так".

Пропагандисты аргументируют свое "разоблачение" тем, что им, дескать, не предоставили доказательств сбитых "Кинжалов": сделать это, по мнению россиян, украинские военные обязаны были сразу же после завершения атаки.

"У скептически настроенных пользователей и экспертов сразу же возникло подозрение, что украинские власти опять занимаются показухой. Тем более что сегодня Киев посетил президент союзной России ЮАР. Действительно, зачем русской армии угрожать жизни союзника? Вдруг на него упадёт очередная несработавшая украинская зенитная ракета. Да и кадры, циркулирующие по Telegram, выглядят тоже своеобразно — 12 следов пусков противоракет и никакого результата. Обрывочные сообщения о взрывах в одном из районов Киева также ничем не подтверждены", – уверяют авторы Z-паблика, которые, похоже, не читали исполненных "скепсиса" постов своих "коллег".

Они также взялись оспаривать версию с "постановкой".

"Ранее иностранных лидеров, посещавших Киев, "пугали", просто врубая сирену воздушной тревоги и уводя в убежище. Кроме того, запуск 12 противоракет PAC-3 обошёлся бы в пару десятков миллионов долларов. В условиях катастрофического дефицита противоракет разбазаривание боеприпасов выглядит не слишком оправданным, даже ради завоевания симпатий южноафриканского лидера. Ну и самое главное: президент ЮАР в момент атаки смотрел другой "спектакль" — ему проводили дежурный тур по Буче, то есть он физически не мог наблюдать "героическую работу працующего ППО", – цинично выдали пропагандисты.

Далее они пришли к совсем уж неожиданному выводу: ВСУ, мол, просто испугались и запаниковали.

"Внезапно, но речь может идти просто об ошибке ВСУ: они могли неправильно идентифицировать цель, запаниковать и выпустить на перехват массу противоракет. Сразу же вспоминается, как противник безуспешно пытался в последний момент сбить "Кинжал" пуском сразу 32 противоракет. Иногда всё-таки мы сталкиваемся не с "коварными планами ЦИПсО", а с обычным непрофессионализмом врага", – попытались убедить россиян пропагандисты.

Да и бурно радовавшиеся ранее сторонники войны вдруг резко начали "сомневаться в том", что атака таки была. Та же пропагандистка, которая ранее "запретила" иностранным делегациям посещать Киев, начала намекать на то, что украинские военные якобы обстреливали свои же населенные пункты.

Напомним, ранее сообщалось, что во время визита в Киев делегации из Африки Россия атаковала Киевскую область ракетами. Силы ПВО сбили 6 крылатых ракет "Калибр" и столько же аэробаллистических "Кинжалов". Тревогу африканские лидеры, прибывшие убеждать президента Украины Владимира Зеленского в необходимости переговоров с Россией, пережидали в бомбоубежище.

В состав делегации с Африканского континента, кроме президента ЮАР, о котором упоминают пропагандисты РФ, входили также президенты Замбии, Сенегала, Коморских Островов (президент которых возглавляет Африканский союз), премьер-министр Египта, министр иностранных дел Уганды. Этих "союзников РФ" российская пропаганда проигнорировала.

В Киевской области в результате падения обломков сбитых ракет повреждены дома, пострадали четверо мирных жителей, в частности двое детей.