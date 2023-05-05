'Давление усилится': разведка Британии рассказала о последствиях 'бавовны' на железнодорожных путях в РФ

Ряд диверсий на российской железной дороге в приграничных с Украиной областях РФ привел к локальным перебоям в железнодорожной логистике российской армии. При этом российские ремонтные бригады смогли достаточно быстро восстановить сообщение.

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Впрочем, недавние диверсии усилят давление на силовые структуры, которые не смогли и не смогут полностью защитить огромную и уязвимую железнодорожную сеть РФ от новых атак. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве констатировали, что неизвестные диверсанты создали проблемы для российской военной логистики с использованием железной дороги.

"Недавний рост количества аварий на российской железной дороге в районах, граничащих с Украиной, связанный с диверсией, совершенной неизвестными лицами, почти наверняка привел к кратковременным локальным перебоям в движении российской военной железной дороги", – говорится в сообщении.

И хотя последствия этих диверсий удалось ликвидировать достаточно быстро, они усилят давление на силовые структуры, отвечающие за безопасность внутри России.

"Несмотря на то, что ее железнодорожные военные бригады способны быстро восстановить сообщение, эти инциденты усилят давление на силы внутренней безопасности России, которые, скорее всего, не смогут полностью оградить огромную и уязвимую железнодорожную сеть России от нападения", – прогнозируют в МО Британии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая стало известно, что в Брянской области РФ в результате взрыва сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами, несколько цистерн загорелись.

Уже 2 мая в Брянской области снова сошел с рельсов поезд с топливом. В лучших традициях современного российского "новояза" диверсию объяснили "незаконным вмешательством посторонних лиц".

Напомним, ранее разведка Британии спрогнозировала последствия "бавовны" на нефтебазах на территории РФ. Они приводят к нарушению работы сети хранения и распределения горючего. Следовательно, оккупантам придется внести коррективы в операции по дозаправке вооруженных сил, чтобы смягчить будущие удары.

Также в британском оборонном ведомстве пояснили, что стоит за увольнением "мясника" Мизинцева, занимавшего должность замминистра обороны РФ и руководившего бомбардировками Мариуполя весной прошлого года. Поскольку Мизинцев в последнее время отвечал за логистику оккупационных войск РФ в Украине, его увольнение свидетельствует о больших проблемах РФ в этом направлении, а также об углублении противостояния между разными "башнями Кремля".