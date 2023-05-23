'Даже блиндажей нет, сидишь и молишься': оккупант пожаловался на мощь Сил обороны. Перехват

Российские оккупанты боятся ВСУ и все чаще отказываются выдвигаться на передовую даже под страхом попасть в тюрьму. В телефонных разговорах со своими родными и знакомыми они жалуются на дефицит вооружения и большие потери живой силы.

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Об этом свидетельствует очередной перехват разговора одного из российских захватчиков, опубликованный в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Оккупант рассказал жене о тяжелой ситуации в российской армии. Он пожаловался, что у них даже нет блиндажей, и единственное, что остается – молиться, чтобы "не попало".

"Укрываться даже блиндажей нет, просто, бл*ть... вообще, сидишь и молишься – попадет или нет. Здесь сидишь и молишься, бл*ть, когда тебя минометка ху*рит так, что стены осыпаются", – жалуется оккупант.

Рассказал он и о преимуществах Вооруженных сил Украины в оружии.

"Наши, бл*ть, извини меня, три снаряда, а у них – как подъезжают, то пи*дошат так ... Вчера двое "трехсотых" у "Барса" - это как добровольцы", – рассказал он.

Оккупант также сообщил, что у него дела плохи, поскольку их отправляют "на передок".

"А кто не хочет подписывать идти, то объявляют "пятисотым", вывозят в город, там прокуратура. Я говорю – мне по*уй, я ничего подписывать не буду. Пусть вызывают, я х*й забью", – заявил оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом перехваченном разговоре оккупант пожаловался, что устал на войне, и рассказал о больших потерях войск РФ в Украине.

Лишь под Бахмутом российские войска ежедневно теряют по батальону в сутки. В боях на Бахмутском направлении враг убитыми и ранеными потерял до 70 тысяч захватчиков. Такую статистику сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.