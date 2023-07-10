Даже близко не стоят: в Минобороны указали на поразительное отличие Bradly от советских БМП

Украина получит новую партию боевых машин пехоты американского производства M2 Bradley. Эти БМП продемонстрировали большую эффективность на поле боя. Они обладают значительными преимуществами перед советскими боевыми машинами.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram. Она также опубликовала соответствующее видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Маляр отметила, что среди 18 позиций, по которым Украина получит вооружение от США, военную технику и боеприпасы, есть БМП американского производства M2 Bradley.

Эта машина имеет 25-мм автоматическую пушку "Бушмастер" с боекомплектом в 900 патронов, пусковой установкой TOW и 7,62-мм пулеметом.

По словам замминистра, бронебойный снаряд пушки может пробивать до 66 мм брони, чего достаточно для уничтожения БМП-1 и БМП-2 с дистанции до двух километров.

Анна Маляр напомнила, что первую партию таких машин Украина получила зимой 2023 года.

Главная роль БМП на поле боя заключается в оказании огневой поддержки и транспортировке пехоты, с которыми M2 Bradley справляется "отлично", подчеркнула Маляр.

Другим важным фактором, делающим эту боевую машину действительно ценной для украинских военных, является ее высокая защищенность.

Маляр привела известный случай, когда экипаж и десант Bradley уцелели после прямого попадания в машину ракеты "Град". А также рассказала о другом случае, когда Bradley взорвался на противотанковой мини и получил прямое попадание противотанкового кумулятивного боеприпаса в башню. При этом экипаж и десант не пострадали.

"Как отмечают украинские защитники, советские БМП по степени защиты даже близко не стоят с американским аналогом", – написала Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, США планируют дополнительные поставки Abrams и Bradley Украине.

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