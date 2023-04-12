США планируют дополнительные поставки Abrams и Bradley Украине, – Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в США планируют новые поставки вооружения в Украину, которая борется с полномасштабным вторжением России. По его словам, речь идет о танках Abrams и боевых машинах пехоты Bradley.

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Об этом Моравецкий сказал на брифинге в Вашингтоне после переговоров с вице-президентом США Камалой Харрис в среду, 12 апреля, передает "Укринформ". Он заверил, что Вашингтон не намерен останавливать военную помощь Украине.

Премьер-министр Польши заявил, что от помощи западных партнеров Киеву зависит, как быстро Украина одержит победу и вернет оккупированные Россией города.

Моравецкий добавил, что его страна стремится установить стратегическое партнерство с Соединенными Штатами на всех уровнях как "лучшую вакцину против российского империализма". Он добавил, что в Вашингтоне также понимают, как важно поддерживать тесные связи на фоне полномасштабной войны в Украине.

"И мне очень приятно, что это понимают и в Варшаве, и в Вашингтоне. Белый дом и вице-президент Харрис понимают риски, связанные с вторжением России в Украину. Мы тщательно обсудили эти темы", – отметил Моравецкий.

Также польский политик рассказал, что доволен тем, что Украина покупает оружие в Польше, в частности, на средства международных институций, таких как Европейский Союз. Речь идет о самоходных минометах Rak, БТР Rosomak, САУ Krab, ПЗРК Piorun.

Отметим: глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что следующий саммит в формате "Рамштайн" на военно-воздушной базе в Германии состоится 21 апреля. Это будет уже 11-я встреча министров обороны стран НАТО, призванная оказать военную поддержку нашей стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, Канада передаст Украине новый пакет военной помощи. Он будет содержать десятки пулеметов, тысячи штурмовых винтовок и миллионы патронов.

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