Тысячи штурмовых винтовок и миллионы боеприпасов: Канада передаст Украине новый пакет военной помощи

Канада передаст Украине новый пакет военной помощи. Он будет содержать десятки пулеметов, тысячи штурмовых винтовок и миллионы патронов.

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Об этом в своем Twitter заявила министр обороны Канады Анита Ананд во время визита в страну премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Дополнительную военную помощь нашей армии предоставит компания Colt Canada.

"Мы отправляем 21 тысячу штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 миллионов патронов", – отметила Ананд, добавив, что это оружие поможет Украине защитить себя в войне против государства-террориста.

Кроме того, в этом году Канада предоставит Украине кредит еще на 1,76 млрд долларов США. Средства будут предоставлены в рамках "Административного счета для Украины" Международного валютного фонда.

Ранее Украина перенаправила канадский кредит в 12,7 млрд гривен на закупку газа для формирования запасов на зиму.

Также Украина получит бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 3. Они принадлежат к группе машин боевой поддержки и могут использоваться для доставки бойцов на поле боя, эвакуации раненых, расчистки препятствий и других задач.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, приехавшие в Канаду после начала полномасштабной войны могут получить выплату в 3 000 канадских долларов (более 80 000 грн по актуальному курсу). Однако рассчитывать на выплату могут только прибывшие в страну на основании канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET).

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