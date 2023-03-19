Канада отправила Украине бронированные тягачи Bergepanzer 3. Видео

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила об отправке очередной партии военной помощи. Украина получит бронированно ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 3.

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Об этом она написала в Twitter. Ананд опубликовала видео, на котором видно загрузки бронемашины на борт украинского грузового самолета Ан-124 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Канадская военная помощь на пути в Украину", – написала она.

Министр не указала название бронемашины, но судя по видео, это Bergepanzer 3 немецко-нидерландского производства на базе танка Leopard 2.

"Больше канадской военной помощи уже на пути в Украину. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написала Ананд.

Bergepanzer 3 относится к группе машин боевой поддержки и может использоваться для доставки бойцов на поле боя, эвакуации раненых, расчистки препятствий и других задач.

Как сообщал OBOZREVATEL, Литва в рамках нового пакета военной помощи для Украины, которая борется с полномасштабным вторжением России, передаст боеприпасы калибра 155 мм и транспортные средства. Кроме того, о новом пакете военной поддержки объявила и Бельгия – Киев получит 240 военных грузовиков.

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