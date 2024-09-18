"Даже кирпичи вылетели": жители Камышевахи на Запорожье рассказали о российской атаке. Фото

Камышевахская громада Запорожской области вечером 17 сентября пережила самый массированный российский обстрел за последние пол года. Два человека погибли и пятеро получили ранения; один частный дом разрушен до основания, другие повреждены.

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Журналисты "Суспільного" пообщались с местными жителями, которые рассказали: взрывы были очень внезапными. Председатель ОТГ Юрий Карапетян сообщил, что по самой Камышевахе оккупанты ударили несколько раз, но прилеты также были в окрестностях.

Карапетян подтвердил разрушение одного дома. Зацепило десятки других, а также линию электросетей.

"За последние пол года это самый массированный обстрел Камышевахи. Почему-то россияне активизировались, почему именно – не имею представления", – сказал он.

Местная жительница Валентина Емельянова во время атаки находилась внутри своего дома.

"Случилось страшное, неожиданно и негаданно. Где-то около 22:02 оно как гахнуло. Все вылетело: мебель летала, окна, стены дрожали. Потрескалось. Даже кирпичи повылетали, крыша и на сарае, и на летней кухне. Помогают окна убирать, а в хате будем сами", – рассказала женщина.

Ольга Лаханько находилась в доме вместе с бабушкой и четырьмя детьми. Они ощутили, как здание задрожало, спрятались.

"Второй прилет был неожиданно. Оно так резко, пыль, ветер, огонь – все это в глаза. Мы с детьми были в комнате, окна вылетели, мы понабрасывали одеяла и в коридор. Минут пять пересидели , выбежали на улицу. Здесь все горело, пылало. Мы стали звать соседей, вызвать скорую, пожарную. Это было очень страшно", – вспомнила жительница поселка.

Напомним: глава ОГА (ОВА) Иван Федоров ранее сообщил, что 17 сентября во время массированного обстрела Запорожской области захватчики попали в жилые дома и один инфраструктурный объект.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в Украине 17 сентября произошло около 200 боевых столкновений. Особенно ожесточенные бои шли на Покровском и Кураховском направлениях: там враг атаковал почти с одинаковой интенсивностью.

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