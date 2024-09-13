'Даже не представляешь, как я тебя ждала': сеть растрогало видео разговора освобожденного из плена защитника. Видео

В пятницу, 13 сентября, из российского плена в Украину вернулись 49 военных и гражданских. В сети распространяются фото и видео трогательных моментов их возвращения на родную землю.

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Так, на одном из видео, которое растрогало пользователей сети, сняли первый после плена телефонный разговор освобожденного защитника Азовстали. Мужчина не может сдержать эмоций, радуясь, что наконец-то он дома, в безопасности, может общаться со своими родными и свободно говорить на украинском.

"Ты даже не представляешь, как я тебя ждала. Я не могу поверить, что я тебя увижу", – говорит освобожденному защитнику девушка.

"Ты даже не представляешь, как я рад быть дома, на нашей земле. Общаться с людьми на украинском языке и слышать родных", – отвечает военный.

Стоит отметить, что среди украинцев, которых сегодня удалось вернуть, военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские. Часть из освобожденных обороняли "Азовсталь".

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, состоялся 56-й обмен военнопленными между Украиной и страной-террористом Россией. В результате 49 украинцев вернулись на родную землю. Всего с начала полномасштабного вторжения домой из РФ вернули 3569 украинцев.

Напомним, что у российских пленных в Украине больше нет права на звонки своим родственникам и близким. Они могут передавать им только письма. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что такое решение было принято учитывая постоянные зверства россиян против украинских военнопленных.