'Даже во время войны не покинула родной город': оккупанты в Запорожье убили работницу 'Укрпочты'. Фото

Российские захватчики в Запорожье ударом дрона отняли жизнь работницы "Укрпочты" Натальи Рогозной. Враг целенаправленно атаковал женщину в ее собственном дворе.

К сожалению, через несколько дней она умерла в больнице. Об этом сообщили на Facebook-странице "Их убила Россия".

Оккупанты не прекращают террор гражданских

"Город Орехов Запорожской области. Россияне убили дроном замечательную, скромную, порядочную женщину – Наталью Рогозную", – говорится в посте.

8 марта российские войска с помощью FPV-дрона атаковали женщину прямо в ее дворе. Пострадавшую достали из-под завалов и четыре дня врачи боролись за ее жизнь, однако 12 марта она умерла в больнице.

Работала для людей до последнего

Наталья Рогозная на протяжении многих лет работала на почте и безотказно помогала тем, кто нуждался в ее помощи.

"Даже во время войны не покинула родной город, а продолжила выполнять свою работу, обеспечивая пенсионеров пенсиями, людей – посылками, была безотказная и всегда помогала", – отмечается в сообщении.

Женщина почти год работала на "Укрпочте" без электричества, а затем – в подвале другого помещения, куда отделение заблаговременно перенесли из-за угрозы ударов управляемыми авиабомбами. Позже здание почты все же разрушили КАБами, однако на тот момент людей там уже не было.

Наталья ежедневно без страха ездила на работу на велосипеде, несмотря на то, что последние полгода в регионе значительно возросла опасность атак FPV-дронов на гражданских. А 8 марта она также оказалась под ударом оккупантов.

"Это большая и тяжелая потеря для ориховцев, для которых Наталья делала все возможное. И все отзываются о ней с уважением и благодарностью", – говорится в сообщении.

В последний путь погибшую проведут 16 марта.

Отмечается, что в 2024 году Наталья Анатольевна была награждена знаком отличия Министерства обороны Украины "За содействие обороне".

