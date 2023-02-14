Даже жетонов не выдают: оккупантов на Луганщине обязали носить гильзы с клочком бумаги для идентификации тела – Генштаб

На оккупированной части Луганской области не всем военнослужащим страны-агрессора достаются металлические жетоны. "Обделили" захватчиков из 20-й общевойсковой армии (Западный военный округ РФ), которым приказали написать личные данные на бумажке и поместить ее в гильзу.

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Информацией, которая стала известна украинским военным, поделился Генеральный штаб ВСУ в сводке, опубликованной утром 14 февраля. Напомним, что жетоны используются для идентификации тел погибших военнослужащих. Оккупантам их не хватает, но, по всей видимости, их руководство это не волнует, ведь агрессор и так всячески пытается скрыть реальные масштабы потерь на "СВО".

"Действующий в Луганской области личный состав подразделений 20-й армии руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней", – сообщили в ГШ ВС Украины.

На этой бумажке будущие "двухсотые" должны указать свои данные и контактный номер телефона.

В целом захватчики пытаются наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За 13 февраля украинские защитники отразили атаки противника в районах Гряниковки Харьковской области; населенных пунктов Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка и Белогоровка – Луганской, а также Федоровка, Парасковиевка, Бахмут, Водяное, Марьинка и Перемога Донецкой области.

Более подробно о ситуации на разных направлениях фронта можно почитать в оперативной сводке по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Количество потерь ВС РФ в личном составе с 24 февраля 2022 года уже достигло 139 080 человек. За минувшие сутки враг потерял 740 солдат.

– Также украинские воины сбили два российских самолета и сожгли девять артиллерийских систем противника. У оккупантов есть подтвержденные потери и в других видах техники.

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