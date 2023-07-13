'Деды воевали – и мобики повоюют': оккупантам на Донбассе выдали оружие 1940-х годов. Видео

Министерство обороны России прислало "новое" оружие солдатам армии так называемой ЛНР. Так, в сети показали, какие "музейные экспонаты" теперь находятся на вооружении у луганских "мобиков".

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил своим солдатам настоящие раритеты времен Второй мировой войны. Так, украинский журналист Денис Казанский высмеял видео с оккупантами, которые с увлечением рассматривают "новое" снабжение оружия от Минобороны РФ.

В частности, на видео оккупанты продемонстрировали пистолет-пулемет Судаева, самозарядный карабин Симонова, пистолет-пулемет Шпагина и другое вооружение. Так, журналист отметил, что оружие такого образца сейчас можно увидеть только в советских фильмах о войне и в музеях.

"Шойгу прислал новое оружие луганским мобикам в "армию ЛНР". Пистолет-пулемет Судаева, ППШ, СКС и другие раритеты начала 1940-х, которые можно видеть в советских фильмах о войне.

Деды воевали – и мобики повоюют. Против "Хаймарса" как раз лучше ППШ ничего нет. Вообще, самое удивительное, что в результате они покорно с этими экспонатами и пойдут на забой в мясной штурм, вместо того чтобы своих командиров повесить", – написал Казанский.

Ранее сообщалось, что оккупант пожаловался жене на скотское отношение к мобилизованным в армии РФ. Их бросают на передовую, используя как пушечное мясо.

Также напомним, что российские мобилизованные записали видеообращение к президенту страны-террористки Владимиру Путину. Они пожаловались, что их "незаконно" бросили на передовую.

Так, российские военные, мобилизовавшиеся из Оренбургской и Самарской областей РФ убивать украинцев, оказавшись на фронте и в первом же бою потеряв своих товарищей, пожаловались на свое руководство.

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