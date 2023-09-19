newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

"Действия Госаудитслужбы и ДБР имеют признаки диверсии против ВПК страны", – гендиректор "Украинской бронетехники"

Obozrevatel
War
5 минут
1,2 т.
'Действия Госаудитслужбы и ДБР имеют признаки диверсии против ВПК страны', – гендиректор 'Украинской бронетехники'

Украинские производители оружия и военных товаров заявили о давлении со стороны правоохранительных органов, что чревато остановкой предприятий и срывом снабжения необходимой для фронта продукции. Все из заключения Государственной аудиторской службы Украины, которые сознательно игнорируют Закон Украины ''Об оборонных закупках'' и постановление Кабмина №363 от 3 марта 2021 года.

Государственная аудирторская служба рассылает письма в силовые структуры с требованием вернуть прибыль частным предприятиям, у которых закупали товары или технику в 2022 году.

"Действия Госаудитслужбы и ДБР имеют признаки диверсии против ВПК страны", – гендиректор "Украинской бронетехники"

15 сентября на пресс-конференции о таком давлении рассказали в компании "Украинская бронетехника". Они занимаются производством бронеавтомобилей "Варта" и "Новатор", также передают на ВСУ минометы на заряды к ним. Однако в отличие от государственных предприятий они не получают финансирования на строительство и закупку оборудования для расширения производства.

Видео дня
"Действия Госаудитслужбы и ДБР имеют признаки диверсии против ВПК страны", – гендиректор "Украинской бронетехники"

"Все это финансируется нашими собственными средствами по прибылям, которые ограничены несколькими процентами. В начале полномасштабной агрессии мы быстро передали Силам Обороны всю военную технику, которая раньше должна была поехать экспорт", - рассказал гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"Действия Госаудитслужбы и ДБР имеют признаки диверсии против ВПК страны", – гендиректор "Украинской бронетехники"

''За время войны предприятием, создана международная кооперация уже с двумя странами НАТО по производству и поставке в Украину 120-мм минометных выстрелов. А в партнерстве с боеприпасным холдингом Восточной Европы возобновили производство 122 мм выстрелов к гаубицам Д-30 и 2С1 "Гвоздика", - добавил Бельбас.

"Действия Госаудитслужбы и ДБР имеют признаки диверсии против ВПК страны", – гендиректор "Украинской бронетехники"

В прошлом году Кабмин предоставил право государственным и частным компаниям импортировать боеприпасы и вооружение для нужд сил обороны Украины.

''За полтора года мы уже передали Силам Обороны около 30 тыс. тонн боеприпасов и вооружения. Мы гордимся тем, что поставляем военную технику и боеприпасы дешевле других компаний и нет ни одного "безнадежного" контракта", - рассказал Владислав Бельбас.

За период с 24 февраля 2022 года по 1 сентября 2023 года Украинская бронетехника уплатила различных налогов на сумму более 120 млн грн и официально поддержали волонтерские фонды на сумму более 25 млн грн.

"Средства проинвестированы в производство оружия, победы над агрессором. Действия ДБР приведут к остановке производства минометов, бронированных автомобилей, поставкам критически важных 120-мм и 122-мм боеприпасов, снарядов, увеличению потерь на поле боя", - рассказал гендиректор.

"Действия Госаудитслужбы и ДБР имеют признаки диверсии против ВПК страны", – гендиректор "Украинской бронетехники"

По словам Бельбаса, "имея на руках юридически ничтожное заключение Госаудитслужбы", компанию хотят обвинить в нанесении ущерба государству из-за получения им доходов.

"Действия Госаудитслужбы имеют признаки диверсии против военно-промышленного комплекса и Сил обороны Украины. Как нам стало известно, ДБР сейчас фальсифицирует дело против нашей компании, что станет прецедентом для атаки на весь военно-промышленный комплекс", - отметил он.

Если Украинскую бронетехнику лишь безосновательно обвиняют в ГАСУ, то более критическая ситуация у черниговской компании Пожмашина. Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области получило письмо от ГАСУ, чтобы они забрали у частной компании уплаченные средства. Они приобрели 3 пожарные машины для львовских спасателей.

"Каждая по цене 16 млн. грн. Прибыль Пожмашина с каждой единицы техники составляет 1,95 млн грн. Западный офис Госаудитслужбы провел проверку и через областное ГСЧС требует вернуть в течение месяца 3,4 млн грн. Иначе Госаудитслужба угрожает судом'', - заявил заместитель генерального директора по юридическим вопросам ООО "ПК "Пожмашина" Роман Среда.

"Действия Госаудитслужбы и ДБР имеют признаки диверсии против ВПК страны", – гендиректор "Украинской бронетехники"

Решение ГАСУ ставит под угрозу поставку товаров на фронт, считает руководитель Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский.

"Действия Госаудитслужбы и ДБР имеют признаки диверсии против ВПК страны", – гендиректор "Украинской бронетехники"

"С юридической точки зрения претензии от государственных структур к предприятиям оборонного сектора не имеют никаких перспектив. Это только вопрос задержки выполнения заказов, если действуйте до судебных процессов и ареста акций предприятий. Подчеркиваю, что мы говорим о задержке заказов для Министерства обороны, о задержке поставок продукции для фронта", – подытожил Александр Соколовский.

Производители оружия обратились к Президенту Украины с призывом не допустить уничтожения отечественного ВПК, блокирования производства оружия и импорта боеприпасов.

"Действия Госаудитслужбы и ДБР имеют признаки диверсии против ВПК страны", – гендиректор "Украинской бронетехники"

''Деятельность ГАСУ и ДБР подрывает героическую борьбу Сил Обороны Украины на фронте, ставит под угрозу жизнь тысяч украинских военнослужащих и приближает реванш Кремля, который, очевидно, не имея возможности победить на поле боя, направил свои усилия на подрыв страны и ее способности противиться , из-за своей пятой колонны'', – говорят в ''Украинской бронетехнике''.