'Действия Госаудитслужбы и ДБР имеют признаки диверсии против ВПК страны', – гендиректор 'Украинской бронетехники'

Украинские производители оружия и военных товаров заявили о давлении со стороны правоохранительных органов, что чревато остановкой предприятий и срывом снабжения необходимой для фронта продукции. Все из заключения Государственной аудиторской службы Украины, которые сознательно игнорируют Закон Украины ''Об оборонных закупках'' и постановление Кабмина №363 от 3 марта 2021 года.

Государственная аудирторская служба рассылает письма в силовые структуры с требованием вернуть прибыль частным предприятиям, у которых закупали товары или технику в 2022 году.

15 сентября на пресс-конференции о таком давлении рассказали в компании "Украинская бронетехника". Они занимаются производством бронеавтомобилей "Варта" и "Новатор", также передают на ВСУ минометы на заряды к ним. Однако в отличие от государственных предприятий они не получают финансирования на строительство и закупку оборудования для расширения производства.

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"Все это финансируется нашими собственными средствами по прибылям, которые ограничены несколькими процентами. В начале полномасштабной агрессии мы быстро передали Силам Обороны всю военную технику, которая раньше должна была поехать экспорт", - рассказал гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

''За время войны предприятием, создана международная кооперация уже с двумя странами НАТО по производству и поставке в Украину 120-мм минометных выстрелов. А в партнерстве с боеприпасным холдингом Восточной Европы возобновили производство 122 мм выстрелов к гаубицам Д-30 и 2С1 "Гвоздика", - добавил Бельбас.

В прошлом году Кабмин предоставил право государственным и частным компаниям импортировать боеприпасы и вооружение для нужд сил обороны Украины.

''За полтора года мы уже передали Силам Обороны около 30 тыс. тонн боеприпасов и вооружения. Мы гордимся тем, что поставляем военную технику и боеприпасы дешевле других компаний и нет ни одного "безнадежного" контракта", - рассказал Владислав Бельбас.

За период с 24 февраля 2022 года по 1 сентября 2023 года Украинская бронетехника уплатила различных налогов на сумму более 120 млн грн и официально поддержали волонтерские фонды на сумму более 25 млн грн.

"Средства проинвестированы в производство оружия, победы над агрессором. Действия ДБР приведут к остановке производства минометов, бронированных автомобилей, поставкам критически важных 120-мм и 122-мм боеприпасов, снарядов, увеличению потерь на поле боя", - рассказал гендиректор.

По словам Бельбаса, "имея на руках юридически ничтожное заключение Госаудитслужбы", компанию хотят обвинить в нанесении ущерба государству из-за получения им доходов.

"Действия Госаудитслужбы имеют признаки диверсии против военно-промышленного комплекса и Сил обороны Украины. Как нам стало известно, ДБР сейчас фальсифицирует дело против нашей компании, что станет прецедентом для атаки на весь военно-промышленный комплекс", - отметил он.

Если Украинскую бронетехнику лишь безосновательно обвиняют в ГАСУ, то более критическая ситуация у черниговской компании Пожмашина. Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области получило письмо от ГАСУ, чтобы они забрали у частной компании уплаченные средства. Они приобрели 3 пожарные машины для львовских спасателей.

"Каждая по цене 16 млн. грн. Прибыль Пожмашина с каждой единицы техники составляет 1,95 млн грн. Западный офис Госаудитслужбы провел проверку и через областное ГСЧС требует вернуть в течение месяца 3,4 млн грн. Иначе Госаудитслужба угрожает судом'', - заявил заместитель генерального директора по юридическим вопросам ООО "ПК "Пожмашина" Роман Среда.

Решение ГАСУ ставит под угрозу поставку товаров на фронт, считает руководитель Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский.

"С юридической точки зрения претензии от государственных структур к предприятиям оборонного сектора не имеют никаких перспектив. Это только вопрос задержки выполнения заказов, если действуйте до судебных процессов и ареста акций предприятий. Подчеркиваю, что мы говорим о задержке заказов для Министерства обороны, о задержке поставок продукции для фронта", – подытожил Александр Соколовский.

Производители оружия обратились к Президенту Украины с призывом не допустить уничтожения отечественного ВПК, блокирования производства оружия и импорта боеприпасов.

''Деятельность ГАСУ и ДБР подрывает героическую борьбу Сил Обороны Украины на фронте, ставит под угрозу жизнь тысяч украинских военнослужащих и приближает реванш Кремля, который, очевидно, не имея возможности победить на поле боя, направил свои усилия на подрыв страны и ее способности противиться , из-за своей пятой колонны'', – говорят в ''Украинской бронетехнике''.