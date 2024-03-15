Действовал под прикрытием: СБУ задержала агента РФ, который шпионил за кораблями ВСУ возле морпорта Одессы. Фото

Контрразведка Службы безопасности сорвала планы оккупантов получить актуальную информацию о Силах обороны в акватории Черного моря. Благодаря продуманной спецоперации, был задержан агент военной разведки РФ, разведывавший места дислокации и перемещения боевых кораблей возле морпорта Одессы.

Фигурант действовал под прикрытием водителя-дальнобойщика, осуществляющего межрегиональные грузовые перевозки. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В зоне особого внимания вражеского агента были пункты базирования и маршруты выхода в открытое море бронированных артиллерийских катеров ВСУ.

Находясь за рулем фуры, он заезжал на территорию портов для получения коммерческих грузов, но вместе с тем пытался скрыто фиксировать геолокацию военных судов.

По имеющимся данным, оккупанты надеялись получить развединформацию для планирования боевых операций в морской акватории Украины. Чтобы предотвратить это, СБУ заблаговременно разоблачила российского агента и поэтапно задокументировала его преступную деятельность.

"Это позволило своевременно провести комплексные мероприятия по обеспечению безопасности военных судов. Злоумышленник был задержан "на горячем", когда он следил за кораблями ВСУ вблизи Одесского морпорта и пытался отчитываться агрессору", – отметили в ведомстве.

Также в ходе расследования стало известно о дополнительной задаче российского агента – шпионить за сухопутными подразделениями ВСУ на побережье Черного моря.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали в Николаеве предателя, собиравшего для оккупантов информацию о перемещении техники ВСУ. Мужчина по собственной инициативе вышел на контакт с агрессором и напросился быть информатором.

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