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Действовал под прикрытием: СБУ задержала агента РФ, который шпионил за кораблями ВСУ возле морпорта Одессы. Фото

Марина Лисничук
War
2 минуты
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Действовал под прикрытием: СБУ задержала агента РФ, который шпионил за кораблями ВСУ возле морпорта Одессы. Фото

Контрразведка Службы безопасности сорвала планы оккупантов получить актуальную информацию о Силах обороны в акватории Черного моря. Благодаря продуманной спецоперации, был задержан агент военной разведки РФ, разведывавший места дислокации и перемещения боевых кораблей возле морпорта Одессы.

Фигурант действовал под прикрытием водителя-дальнобойщика, осуществляющего межрегиональные грузовые перевозки. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В зоне особого внимания вражеского агента были пункты базирования и маршруты выхода в открытое море бронированных артиллерийских катеров ВСУ.

Действовал под прикрытием: СБУ задержала агента РФ, который шпионил за кораблями ВСУ возле морпорта Одессы. Фото

Находясь за рулем фуры, он заезжал на территорию портов для получения коммерческих грузов, но вместе с тем пытался скрыто фиксировать геолокацию военных судов.

Действовал под прикрытием: СБУ задержала агента РФ, который шпионил за кораблями ВСУ возле морпорта Одессы. Фото

По имеющимся данным, оккупанты надеялись получить развединформацию для планирования боевых операций в морской акватории Украины. Чтобы предотвратить это, СБУ заблаговременно разоблачила российского агента и поэтапно задокументировала его преступную деятельность.

Действовал под прикрытием: СБУ задержала агента РФ, который шпионил за кораблями ВСУ возле морпорта Одессы. Фото

"Это позволило своевременно провести комплексные мероприятия по обеспечению безопасности военных судов. Злоумышленник был задержан "на горячем", когда он следил за кораблями ВСУ вблизи Одесского морпорта и пытался отчитываться агрессору", – отметили в ведомстве.

Действовал под прикрытием: СБУ задержала агента РФ, который шпионил за кораблями ВСУ возле морпорта Одессы. Фото

Также в ходе расследования стало известно о дополнительной задаче российского агента – шпионить за сухопутными подразделениями ВСУ на побережье Черного моря.

Действовал под прикрытием: СБУ задержала агента РФ, который шпионил за кораблями ВСУ возле морпорта Одессы. Фото

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Действовал под прикрытием: СБУ задержала агента РФ, который шпионил за кораблями ВСУ возле морпорта Одессы. Фото

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали в Николаеве предателя, собиравшего для оккупантов информацию о перемещении техники ВСУ. Мужчина по собственной инициативе вышел на контакт с агрессором и напросился быть информатором.

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