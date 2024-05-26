'Действуйте сейчас': Кулеба назвал западным партнерам два способа, как предотвратить дальнейшие удары по Харькову

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал удары российских оккупантов по Харькову, в результате чего погибли и пострадали люди. Он заявил, что у партнеров Украины есть два пути для предотвращения ударов, подобных тому, который россияне нанесли по строительному гипермаркету.

Министр подчеркнул, что нужно действовать уже сейчас. Об этом он написал в социальной сети Х (Twitter).

Кулеба подчеркнул, что россияне не способны захватить Харьков, потому пытаются разрушить город.

"Путин может распространять любую ложь, но вот его действия. Варварские военные преступления против мирного населения. Большой торговый центр в Харькове. Суббота. Ужасный удар, чтобы обеспечить максимальные потери. Он не может захватить Харьков, поэтому пытается его убить", – говорится в сообщении.

По его словам, у союзников Украины есть два способа остановить эти атаки.

Министр также призвал союзников поддержать удары Украины по военным объектам на территории России.

"У партнеров Украины есть два способа предотвратить такие удары. Первый: больше "Патриотов" и других систем ПВО для Украины. Второй: Украина сбивает российские военные самолеты перед тем, как они сбросят бомбы на Харьков и другие города и общин. Действуйте немедленно", – написал Кулеба.

Стоит отметить, что в субботу, 25 мая Харьков весь день находился под обстрелами российских террористов. Военные преступники ударили по строительному гипермаркету, Центральному парку и району плотной жилой застройки. Всего в результате этих атак четыре человека погибли и 54 получили ранения, еще 4 пропали без вести.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 25 мая российские войска атаковали Харьков предварительно четырьмя ракетами типа С-300. Одно попадание в Харькове зафиксировано в промзоне, другое пришлось на здание лицея.

– Утром 25 мая россияне ударили КАБами по близкому пригороду Харькова. В результате атаки пострадал один человек.